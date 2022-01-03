الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ملحن «الغزالة رايقة» يكشف حقيقة سرقتها من أغنية روسية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تصدرت أغنية "الغزالة رايقة" من فيلم “من أجل زيكو”، على مدار الأيام القليلة الماضية، عمليات بحث المصريين عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.   

في حين تحدث عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن سرقة ألحانها من أغنية روسية شهيرة، الأمر الذي أثار استياء ملحن الأغنية إيهاب عبدالواحد، مؤكدًا أن تلك الشائعة لا أساس لها من الصحة.

وقال عبدالواحد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه برفقة المؤلفة منة القيعي جلسا معا أثناء كتابة وتلحين الأغنية: "الأغنية مش مسروقة نهائي، وإن كان هناك تشابه في اللحن فهو أمر طبيعي، ولا يؤكد على سرقة الأغنية نهائيًا من أغنية روسية أو غيرها".

وأشار إلى أنه ملحن صاحب العديد من الأغنيات ولن يسمح لنفسه بسرقة أغاني أجنبية، أو غيرها، معربًا عن سعادته الكبيرة لنجاح الأغنية وتصدرها التريند، خاصًة أنه لم يتوقع هذا نهائيًا.

واختتم حديثه: "الواحد بيعمل شغله ومبيبقاش متوقع أبدًا أنه يتصدر التريند، لكن كله توفيق من ربنا والنجاح نتيجة للجهد المبذول، وكفاية كلام أرجوكم عن السرقة افرحوا وارقصوا على الأغنية". 

الطفل محمد أسامة

وأعرب الفنان محمد أسامة، عن بالغ سعادته لتصدره التريند عبر مواقع السوشيال ميديا "فيسبوك"، ومحركات البحث الإلكتروني منذ طرح كليب "الغزالة رايقة"، مؤكدًا توقعه تحقيق هذا النجاح الكبير للأغنية منذ طرحها.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "الحمد لله طبعًا على النجاح مبسوط بيه، وهذا أول طريق النجاح بالنسبة ليّا، ولِسَه مكمل طريقي، وأعمل على تسجيل عدد من الأغنيات هتكون مفاجأة، هعلن عنها في وقتها بناءً على طلب الإنتاج".

فيلم من أجل زيكو

فيلم من أجل زيكو، بطولة الفنانين: كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمد محمود، محمود حافظ، وتظهر الفنانة إسعاد يونس، ضيفة شرف، خلال أحداث العمل، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

ملحن الأغنية إيهاب عبد الواحد سرقة “الغزالة رايقة” فيلم فيلم من أجل زيكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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