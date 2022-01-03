الإثنين 03 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

في الذكرى 33 لرحيله.. تفاصيل 14 عملا لبهجت قمر عُرضت بعد وفاته

بهجت قمر
بهجت قمر

تحل اليوم الذكرى الـ33 لرحيل الكاتب الكبير بهجت قمر، والد الكاتب والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر.

وترك بهجت قمر تراثاً فنياً هائلاً في جميع فروع الفن المصري في السينما والمسرح والتليفزيون، والغريب في الأمر أن أعماله ظلت تدخل حيز الإنتاج بعد وفاته.

وترصد «الدستور» في السطور التالية 14 عملاً تم إنتاجها بعد وفاته.

رحل الكاتب الكبير عام 1989، وخلال العام التالي تم تقديم مسرحية «ولاد ريا وسكينة» من تأليف ومن بطولة محمد رضا وسهير رمزي، وتم عرض فيلم «العودة والندم» وفيلم «الأغبياء الثلاثة» في العام نفسه وفي عام 1991، قدم المسرح المصري مسرحية «شارع محمد علي» من كتابات المؤلف الراحل وكذلك فيلم «المشاغبات والكابتن».

وكان الراحل قد كتب سيناريو مسلسل «ماما نور» وتم إنتاجه وعرضه عام 1992، وكذلك المسلسل الإذاعي «أنا اللي جبته لنفسي» وأنتج مسلسل «ناس ولاد ناس» عام 1993، وفي عام 1995 قدم للراحل بهجت قمر 3 أعمال دفعة واحدة وهي أفلام «كلاب المدينة وأنا اللي استاهل» ومسلسل «الناس الطيبين».

وفي العالم التالي قدم المسرح مسرحية «قصة الحي الغربي» وفي عام 2002 قدم مسلسل «ألو رابع مرة» بينما يعرض له حاليا مسرحية «في نص الليل» من قصص أعماله السابقة وكتب السيناريو السيناريست والشاعر ونجله أيمن بهجت قمر من بطولة حسن الرداد وغادة عادل وعدد كبير من الفنانين من خلال موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.   

 

لذكرى الثالثة والثلاثين بهجت قمر الكاتب الكبير بهجت قمر أيمن بهجت قمر السينما المسرح

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

الأكثر قراءة

السيسى يوجه بتقديم هدية لـ«بطلة حلوان»: نموذج للشهامة والمروءة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. وتُحذر المواطنين

3 قرارات عاجلة من النيابة فى العثور على جثة فتاة أجنبية بالشيخ زايد

البترول: ضخ 25 مليون دولار استثمارات جديدة فى منجم حمش لزيادة الإنتاج

وفاة الإعلامى إبراهيم حجازى بعد صراع مع المرض

راوتر وشهر مجانى لمواطنة تضررت من تأخر الإنترنت المنزلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

صور

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تُضاعف الاستيطان للهروب من استحقاقات السلام

المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب بانتخابات موحدة للبلديات

«بينيت» يطالب الإسرائيليين بتلقى اللقاح وارتداء الأقنعة