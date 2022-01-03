في الذكرى 33 لرحيله.. تفاصيل 14 عملا لبهجت قمر عُرضت بعد وفاته

تحل اليوم الذكرى الـ33 لرحيل الكاتب الكبير بهجت قمر، والد الكاتب والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر.

وترك بهجت قمر تراثاً فنياً هائلاً في جميع فروع الفن المصري في السينما والمسرح والتليفزيون، والغريب في الأمر أن أعماله ظلت تدخل حيز الإنتاج بعد وفاته.

وترصد «الدستور» في السطور التالية 14 عملاً تم إنتاجها بعد وفاته.

رحل الكاتب الكبير عام 1989، وخلال العام التالي تم تقديم مسرحية «ولاد ريا وسكينة» من تأليف ومن بطولة محمد رضا وسهير رمزي، وتم عرض فيلم «العودة والندم» وفيلم «الأغبياء الثلاثة» في العام نفسه وفي عام 1991، قدم المسرح المصري مسرحية «شارع محمد علي» من كتابات المؤلف الراحل وكذلك فيلم «المشاغبات والكابتن».

وكان الراحل قد كتب سيناريو مسلسل «ماما نور» وتم إنتاجه وعرضه عام 1992، وكذلك المسلسل الإذاعي «أنا اللي جبته لنفسي» وأنتج مسلسل «ناس ولاد ناس» عام 1993، وفي عام 1995 قدم للراحل بهجت قمر 3 أعمال دفعة واحدة وهي أفلام «كلاب المدينة وأنا اللي استاهل» ومسلسل «الناس الطيبين».

وفي العالم التالي قدم المسرح مسرحية «قصة الحي الغربي» وفي عام 2002 قدم مسلسل «ألو رابع مرة» بينما يعرض له حاليا مسرحية «في نص الليل» من قصص أعماله السابقة وكتب السيناريو السيناريست والشاعر ونجله أيمن بهجت قمر من بطولة حسن الرداد وغادة عادل وعدد كبير من الفنانين من خلال موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.