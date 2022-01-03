الزراعة المصرية في قلب الوطن العربي (إنفوجراف)

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف، بعنوان: "الزراعة المصرية" في قلب الوطن العربي .. خطوات مهمة لتعزيز التعاون بين مصر وأشقائها العرب في ٢٠٢١، حيث استعرض خلاله أهم الأنشطة على مستوى الدول العربية، والتي تم تنسيقها مع الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة.

وأوضح الانفوجراف أن عام ٢٠٢١ شهد خطوات مصرية مهمة، اتخذها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعزيز التعاون بين مصر وأشقائها من الدول العربية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي لشعوب المنطقة العربية، وزيادة فرص الاستثمار في المجال الزراعي وتمثلت في التالي:

الزراعة المصرية

لجان عليا:

١- وزير الزراعة يشارك في الاجتماع الوزاري للدورة 29 للجنة العليا المصرية الاردنية المشتركة بالعاصمة عمّان.



٢- وزير الزراعة يشارك في الاجتماع الوزاري للدورة 11 للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بالقاهرة.



لجان فنية:

١- وزير الزراعة يستقبل وزير الثروة الحيوانية السوداني للقاهرة وعقد الدورة الاولى للجنة الفنية المصرية السودانية المشتركة للثروة الحيوانية.

٢- وزير الزراعة يستقبل نظيره اللبناني للقاهرة وعقد الدورة الرابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية اللبنانية المشتركة.



مذكرات تفاهم تم توقيعها:

١- مذكرة تفاهم بين مصر وليبيا للتعاون في المجال الزراعي.

٢- مذكرة تفاهم بين مصر وليبيا للتعاون في مجال الحجر الزراعي



لقاءات ثنائية:

١- وزير الزراعة يبحث مع نظيره الصومالي تعزيز التعاون المشترك في المجال الزراعي.

٢- وزير الزراعة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي زيادة الاستثمارات الزراعية للهيئة بجمهورية مصر العربية.



زيارات خارجية:

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يترأس وفد رفيع المستوى لزيارة المملكة العربية السعودية للتباحث حول التعاون المشترك بين البلدين