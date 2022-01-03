«الصحة»: القوافل قدمت خدماتها بالمجان لـ2 مليون مواطن خلال 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لمليون و988 ألفًا و269 مواطنًا، من خلال 1690 قافلة طبية نُفذت على مستوى الجمهورية خلال العام الماضي 2021.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

قوافل طبية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى إجراء 313 ألف و285 تحليل دم وطفيليات وأشعات، وعقد 41 ألفًا و365 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتًا إلى تحويل 25 ألف و263 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية، وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.

ولفت "عبدالغفار"، إلى حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

قوافل طبية

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير إدارة القوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى رفع المشقة والتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 151 ألف و501 مواطناً بمحافظة أسوان، و148 ألفًا و853 مواطنا بأسيوط، و96 ألفًا و125 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و31 ألفًا و768 مواطنًا بالإسماعيلية، و21 ألفًا و563 مواطناً بالأقصر، و19 ألفًا و27 مواطنًا بالبحر الأحمر، و142 ألفًا و125 مواطنًا بالبحيرة، و104آلاف و841 مواطنًا بالجيزة، و70 ألفًا و469 مواطنًا بالدقهلية، و12 ألفًا و776 مواطنًا بالسويس، و87 ألفًا و105 مواطنين بالشرقية، و61 ألفًا و507 مواطنين بالغربية، و88 ألفًا و72 مواطنًا بالفيوم.

وأضافت "الصادق"، أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لــ129 ألفًا و815 مواطنًا بالقاهرة، و92 ألفًا و949 مواطنًا بالقليوبية، و89 ألفًا و740مواطنًا بالمنوفية، و132 ألفًا و184مواطنًا بالمنيا، و45 ألفًا و637 مواطنًا بالوادي الجديد، و91 ألفًا و315 مواطنًا ببني سويف، و15 ألفًا و89 مواطنًا بجنوب سيناء، و105 آلاف و78 مواطنًا بدمياط، و85 ألفًا و234 مواطنًا بسوهاج، و61 ألفًا و332 مواطنًا بقنا، و72 ألفًا و498 مواطنًا بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 31 ألفًا و666 مواطنًا بمطروح.