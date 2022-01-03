الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تخصيص 566 مليون جنيه لخطة استثمارية جديدة بالفيوم

محافظ الفيوم يناقش
محافظ الفيوم يناقش مقترحات مشروعات الخطة الاستثمارية للعام ا

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء المدن، ومديرى التخطيط بالمراكز، لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2021/2022 بكل مركز، ومقترح مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2022/2023، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام الطرق، والأستاذ حسين رجب مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة. 
 

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الاجتماع تناول عرض مقترح مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/ 2023 لكل مركز فى حدود الاعتماد المخصص الوارد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبالغ ٥٦٦ مليون جنية، لتنفيذ أفضل المقترحات التى تعود بالنفع على المواطنين فيما يتعلق بمشروعات رصف الطرق، وإنشاء الكباري، وإنشاء الحوائط الخرسانية على الترع، بالإضافة إلى شراء الاَلات والمعدات الهندسية، والمستلزمات والمهمات الكهربائية وأعمدة الإنارة، لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، والتطوير والتدعيم.

خلال الاجتماع، شدد محافظ الفيوم على ضرورة الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الحالية خلال المواعيد المقررة، ووفقاً للضوابط والشروط المتفق عليها، مع إعطاء أولوية لإنهاء المشروعات القائمة والتى أوشكت على الانتهاء، خاصة التى تخدم شريحة كبيرة من المواطنين، وذلك بالتوازي مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإعطاء الأولوية لمشروعات الرصف والحوائط الخرسانية التى يجري تنفيذها على الترع، لما لها من أهمية قصوى فى تيسير الحركة اليومية للمواطنين، ومنع انهيار الطرق، استكمالاً لفكرة "حياة كريمة"، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من تنفيذ مشروعات الرصف والتكاسي بالمراكز التى لم تدخل ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لحين إدارجها ضمن المرحلة الثانية من المبادرة.

ووجه محافظ الفيوم، بإعداد مقايسة تقديرية لاستكمال رصف امتداد الطريق الربع دائري لمدينة ابشواي، كما وجه مسئولي الطرق، بالتنسيق المشترك مع رؤساء المدن، حول الطرق المقترحة للرصف، لتحديد أولويات التنفيذ حسب احتياجات كل مركز.

وكشف معاون المحافظ، أن رؤساء المدن قد استعرضوا خلال الاجتماع، الاقتراحات المبدئية لمخصصات المشروعات المزمع تنفيذها حسب الاحتياجات الفعلية لكل مركز بقطاعات الرصف، والكهرباء، وتحسين البيئة، والنظافة، كما استعرض مدير التخطيط المشروعات المركزية المشتركة لكل مركز ومناقشتها لتحديد الأولويات.

محافظ الفيوم يناقش مقترحات مشروعات الخطة الأستثمارية للمحافظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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