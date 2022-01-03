الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«المرور» تُعيد فتح 4 طرق صحراوية بعد تلاشي «الشبورة»

الشبورة
الشبورة

أعلنت الادارة العامة للمرور، عن فتح طريق “القطامية  - العين السخنة”، وطريق أسيوط الغربي بالتنسيق مع محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا بعد انقشاع الشبورة.

كما تم فتح طريق الفيوم الجديد تجاه بني سويف طريق دمو  وفتح طريق شبرا بنها الحر بعد انقشاع الشبورة.

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد قررت إغلاق 7 طرق صحراوية بسبب السيول والشبوة الكثيفة، وهي “القطامية - العين السخنة”، وطريق “أسيوط الغربي”، والطريق الشرقي القديم اختصاص بني سويف، طريق الجيش الجديد اختصاص بني سويف، طريق الزعفرانة - بني سويف اختصاص البحر الأحمر، طريق الفيوم الجديد - بني سويف-دمو، وذلك لوجود الشبورة الكثيفة.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، رفع حالة الطوارئ في غرفة عملياتها لاستقبال الاستغاثات من مختلف الأنحاء ومواجهة آثار الأمطار والتقلبات الجوية.

 

الإدارة العامة للمرور حركة المرور بني سويف العين السخنة غرفة عمليات التقلبات الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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