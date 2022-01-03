عرض خاص لفيلم «الجريمة» بالتجمع الخامس.. غدًا

تقيم الشركة المنتجة للفيلم السينمائى الجديد «الجريمة» عرضًا خاصًا للفيلم في إحدى دور العرض السينمائي الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس بحضور أبطاله وعدد من النقَّاد والإعلاميين.

وينطلق عرض الفيلم في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أن يتم طرحه يوم الأربعاء بجميع دور العرض في مصر.

وتدور أحداث العمل في فترة السبعينات، وخلال الأحداث يعاني "عز"، من الهلوسة، ليدخل إحدى المستشفيات، ولكنه يهرب منها، إذ أنه مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل فى صراع مع هؤلاء الأشخاص.

وانتهى المخرج شريف عرفة، مؤخرًا من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم وتم طباعة النسخ الماستر وتسليمها للشركة المنتجة للفيلم والتي سلمتها للشركة الموزعة استعدادًا لعرض الفيلم بالسينمات.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من؛ أحمد عز، ماجد الكدواني، سيد رجب، منة شلبي، رياض الخولي، ونبيل عيسى، ومحمد الشرنوبي، وميرنا نور الدين، وناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق.

وينافس فيلم «الجريمة» بين عددًا من الأفلام السينمائية الجديدة التي يتم طرحها خلال موسم رأس السنة السينمائي، حيث تستعد دور العرض لاستقبال عدد من الأفلام الجديدة منها فيلم «من أجل زيكو» لمنة شلبي، وكريم محمود عبدالعزيز، و فيلم «مهمة مش مهمة» لبيومي فؤاد، وعدد من الوجوه الشابة، وفيلم «معالي ماما» لبشرى.

وانطلقت خلال الأيام الماضية، عددًا من الأفلام الأخرى منها فيلم «أبو صدام» و فيلم «مربع برمودة» و فيلم «ريتسا» وفيلم «الكاهن» وفيلم «برا المنهج» والتي تتنافس جميعها على شباك الإيرادات المصري في موسم زخم بالأعمال السينمائية المختلفة.