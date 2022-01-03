الإثنين 03 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

3283 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الهند

كورونا في الهند
كورونا في الهند

سجلت النمسا 3283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
كما سجلت البلاد 3 حالات وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز "هوبكنز" الأمريكية، اليوم الإثنين.
وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و285 ألفًا و510 إصابات، والوفيات إلى 13 ألفًا و752 حالة.
وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أنه تم إعطاء 16 مليونًا و433 ألفًا و896 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.
يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وأظهرت بيانات من وزارة الصحة الهندية، اليوم الإثنين، تسجيل 33750 إصابة جديدة بكوفيد- 19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أعلى زيادة منذ 18 سبتمبر، وسط تزايد حالات الإصابة بالسلالة أوميكرون المتحورة من كورونا.
وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكوفيد- 19 في الهند إلى 34.92 مليون منذ بدء الجائحة.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 123 وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 481893.

وأعلنت وزارة الصحة التايلاندية، صباح اليوم الإثنين، تسجيل 2927 إصابة و18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وخرج 2903 مرضى من المستشفيات، أمس الأحد، بعد تعافيهم من الفيروس.
ومنذ بدء الجائحة، أوائل عام 2020، بلغ عدد حالات الإصابة مليونين و232 ألفًا و485 حالة،  وتعافى مليونان و177 ألفًا و633 حالة، بشكل كامل، حتى الآن.
وبلغ إجمالي حالات الوفاة بسبب الفيروس، 21 ألفًا و644 خلال الموجة الثالثة، و21 ألفًا و738 منذ بدء الجائحة.

بانكوك3 تايلاند الهند النمسا فيينا

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