الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الكرازة

كريم كمال: زيارة بطريرك السريان تقدير لأهم أساقفة الكنيسة القبطية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 زار قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية في العالم، أمس،  نيافة الأنبا موسى، أسقف عام الشباب في الكنيسة القبطية الأرثوذكسيةً، وذلك في مقرّه في دير الشماسة فيبي في القاهرة.

‎رافق قداسته في هذه الزيارة صاحبا النيافة المطرانان: مار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها والنائب البطريركي بالوكالة في مصر، ومار يوسف بالي، السكرتير البطريركي ومدير دائرة الإعلام، والأب الربان فيلبس عيسى، كاهن رعية السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس في القاهرة.

كان في استقبال قداسته نيافة الأنبا موسى عند مدخل الدير، حيث دخل قداسته في موكب حبري وسط تراتيل الأخوات المكرّسات. فرحّب نيافة الأنبا موسى بقداسته معبّرًا عن فرحه بأن يزور قداسته الدير في مطلع العام.

بدوره، تحدّث قداسة  البطريرك عن خدمة الشباب التي هي خدمة مهمة جدًا في حياة الكنيسة ومسيرتها التعليمية؛ كذلك، استذكر السنوات الطويلة التي خدم فيها نيافة الأنبا موسى في هذا المجال حيث كان قدوة في النشاط والالتزام والتعليم.

ومن جانبة، قال كريم كمال، الكاتب والباحث في الشأن السياسي والقبطي، إن  زيارة صاحب الغبطة والقداسة البطريرك  مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية، تاتي في إطار التقدير من قداسة البطريرك لأهم أحبار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والذي امتدت تعاليمة وخدامته لكل الكنائس الارثوذكسية الشقيقة وتتلمذ على يده الملايين من الأرثوذكس في مصر والعالم.

وأضاف كمال في تصريحاته  “نحن كأقباط نفخر بوحود أسقف وحبر جليل مثل نيافة الأنبا موسي يمثل قامة وقيمة كبيرة يصعب تكرارها”.

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