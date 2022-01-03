هنية: لدينا 4 جنود إسرائيليين أسرى وسنجبر تل أبيب على صفقة تبادل

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يوم الأحد أن الحركة تحتفظ بـ4 جنود إسرائيليين أسرى في قطاع غزة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الإخبارية الفرنسية ،قال هنية أنه "إذا لم يقتنع الاحتلال بالتوصل لصفقة، فإن حماس والقسام ستجبراه وتزيد الغلة عبر أذرعها الممتدة في كل مكان".

وصرح بأن حماس توافق على إقامة دولة على حدود عام 1967، شرط عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني، وعدم التنازل عن أي شبر من أراضي عام 1948.

وشدد هنية على أن تحرير الأسرى على رأس أولويات حماس وعلى رأس القائمة الأسرى الستة.

وأوضح أنه لا رجعة عن حق العودة، ولا أي دولة أو حزب يملك التنازل عن حق العودة.

وطالب بإعادة ترتيب منظمة التحرير والاتفاق على برنامج سياسي وفق القاسم المشترك، مشيرا إلى أنه يجب الاتفاق على استراتيجية نضالية، وأن يكون اتخاذ القرار الفلسطيني محل اتفاق.

وعلي صعيد آخر ، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، بدء حراك لإطلاق سراح أسير مضرب عن الطعام لدى إسرائيل منذ 139 يوما رفضا لاعتقاله الإداري بوضع صحي حرج.

وقال بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن الوزير رياض المالكي أرسل عدة رسائل وأجرى اتصالات مع المؤسسات الدولية والأممية لوضعها في صورة الوضع المقلق لحالة الأسير هشام أبو هواش الذي يواجه خطر الموت.

وذكر البيان أن الوزارة عممت على كافة السفراء الفلسطينيين لتكثيف وتصعيد الحراك تجاه وزارات خارجية ومراكز صنع القرار في الدول المضيفة لإثارة هذه القضية على المستويات الدولية كافة بما يضمن تحقيق أوسع حشد دولي لإدانة جريمة الاعتقال الإداري.

واعتبر أن سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وللقانون الإنساني الدولي والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإطلاق سراح أبو هواش ووقف سياسة الاعتقال الإداري فورا.