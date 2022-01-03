الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمريكيون قلقون على ديمقراطيتهم بعد عام من اقتحام الكابيتول

اقتحام الكابيتول
اقتحام الكابيتول

بعد عام على اقتحام مقر الكونجرس، لا يزال الأمريكيون قلقين على ديمقراطيتهم و نحو ثلثهم يعتبرون أن استخدام القوة يمكن أحيانا تبريره للدفاع عن الأفكار.

 

وحسب ثلثي الأشخاص الذين استطلعت آراءهم شبكة "سي بي إس نيوز"، فإن هجوم أنصار دونالد ترامب على مبنى الكابيتول هيل في 6 يناير 2021 "علامة على زيادة العنف السياسي" و أن الديمقراطية الأميركية لا تزال "مهددة".

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ما "اعتزاز" الأمريكيين بديمقراطيتهم، فقد تراجع إلى 54 بالمئة مقابل 90 بالمئة عام 2002، بحسب استطلاع لصحيفة "واشنطن بوست" و جامعة ماريلاند.

 

وينطوي الاستطلاعان على دوافع قلق ملموسة، إذ يظهر الأول أن 28 بالمئة من المستجوبين يعتقدون أنه يمكن استخدام القوة للدفاع عن نتيجة الانتخابات، و يكشف الثاني أن 34 بالمئة يعتقدون أن العنف ضد السلطة يمكن تبريره أحيانا.

 

ويظهر الاستطلاعان أيضا استمرار الانقسامات العميقة داخل المجتمع الأمريكي التي وعد الرئيس جو بايدن بـ"إزالتها".

 

 ولا يزال ثلثا ناخبي دونالد ترامب يعتقدون أن بايدن لم ينتخب بشكل شرعي و أن انتخابات 2020 شابها تزوير، تماشيا مع ادعاء الرئيس السابق الذي يفتقر الى أدلة.

 

وقبيل الهجوم على الكابيتول، خاطب الرئيس الجمهوري السابق أنصاره مشددا على أن الانتخابات "سرقت" منه، و دعاهم لأن "يحاربوا مثل الشياطين"، لذلك يعتقد حوالى 60 بالمئة من الأمريكيين أنه يتحمل مسؤولية كبيرة في مهاجمة مقر الكونجرس أثناء مصادقة المشرعين على فوز جو بايدن.

 

وفي المقابل يرى 83 بالمئة من ناخبي ترامب أن مسؤوليته "ضعيفة" أو "منعدمة"، بحسب استطلاع "و اشنطن بوست".

 

هذا، و وفق استطلاع شبكة "سي بي إس" يريد 26 بالمئة من الأميركيين أن يقدم ترشحه لانتخابات العام 2024.

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