مرثا محروس: الدولة المصرية تسعي لمواكبة التطورات الحياتية السريعة

بعد إطلاق البريد المصرى لخدمة «وصلها»..

أشادت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين عن حزب حماة الوطن، بإطلاق فعاليات البريد المصرى لخدمة «وصلها»، وهى خدمة شحن متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والجغرافية المكانية.

وقالت «محروس»، في بيان لها، إن الدولة المصرية حاليا تسعي جاهدة لمواكبة التطورات الحياتية السريعة وما يقدمه البريد المصري من خدمات لوجستية يعزز من تواجد الدولة في محيط التجارة الإلكترونية، وكذا ثقة المشتري والبائع في مصداقية التوصيل.

وأوضحت، أن البريد المصري قائم علي تسجيل طلبات الشحن والتوصيل، عبر الاتصال بمركز خدمة عملاء البريد المصري 16789.

وأضافت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن كافة مؤسسات الدولة تسير علي وتيرة واحدة بهدف بناء مصر الرقمية بالإضافة إلي أن هذا جاء ضمن خطة التنمية الشاملة، قائلة: «البريد المصري أصبح يشهد تطورا ملحوظا يلائم التغييرات العالمية سواء على مستوى الخدمات البريدية أو المالية أو اللوجستية، كما أنه أصبح يلبي كافة احتياجات المواطنين بأفضل مستوى».

وشددت مرثا محروس، على وجود دور الإعلام في التسويق والاعلان عن تلك الخدمات وإبراز إيجابياتها ومدى توافقها مع المعايير الدولية، ولا سيما أسعارها التنافسية وتشجيع المستهلكين على استخدام البريد المصري، وتكاتف جميعا لتحقيق الجمهورية الجديدة كما يجب أن تكون.

يذكر أن شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات إطلاق البريد المصرى لخدمة "وصلها"، وهى خدمة شحن متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي AI والجغرافية المكانى GIS.

"وصلها"، هى إحدى الخدمات اللوجيستية البريدية التى يقدمها البريد المصرى لخدمة عملاء التجارة الإلكترونية سواء التجار أو العملاء وذلك من خلال نقل طرود المنتجات المباعة عبر الإنترنت من البائع إلى المستهلك، بالإضافة إلى خدمة جميع المواطنين الراغبين فى شحن طرود من الباب إلى الباب والاستفادة من الخدمات البريدية التى يقدمها البريد المصري.