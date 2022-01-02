مقترح لـ«التعليم» لحل أزمة سد العجز في أعداد المعلمين

قدّم سيد طنطاوي، مدير المدرسة المصرية اليابانية في سوهاج مقترحًا لوزير التعليم للعمل على علاج أزمة سد العجز فى أعداد المعلمين.

وقال طنطاوي، لـ"الدستور": إن قرار رئيس الوزراء جرئ وانتظره المعلمون كثيرًا، حيث إن هذا الأمر يتيح للحكومة تنفيذ المقترح وفق جدول زمني معين فى ضوء الزيادات المتوقعة للتلاميذ والخريجين. المقترح يتمثل في إعادة توزيع الأنصبة القانونية للمعلمين فى ضوء القرار الوزاري 202 لوجود سوء توزيع مبالغ فيها جدًا.

وأضاف أن يكون إدراج المواد الأساسية كأهم الأولويات، خاصة الرياضيات والعلوم لندرة التخصص فيهما على مستوى الجمهورية وأن يتم اعتماد معلم شامل فى المرحلة الابتدائية.

واختتم مدير المدرسة المصرية اليابانية: لا بدّ أن يتم التطبيق الفوري في التعيين على مراحل وأن يكون هناك فريق عمل لمتابعة التنفيذ وحصر الأخطاء في المرحلة الأولى لتلافيها في باقي مراحل التنفيذ".