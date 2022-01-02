الأحد 02 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مقترح لـ«التعليم» لحل أزمة سد العجز في أعداد المعلمين

معلم
معلم

قدّم سيد طنطاوي، مدير المدرسة المصرية اليابانية في سوهاج مقترحًا لوزير التعليم للعمل على علاج أزمة سد العجز فى أعداد المعلمين.

وقال طنطاوي، لـ"الدستور": إن قرار رئيس الوزراء جرئ وانتظره المعلمون كثيرًا، حيث إن هذا الأمر يتيح للحكومة تنفيذ المقترح وفق جدول زمني معين فى ضوء الزيادات المتوقعة للتلاميذ والخريجين. المقترح يتمثل في إعادة توزيع الأنصبة القانونية للمعلمين فى ضوء القرار الوزاري 202 لوجود سوء توزيع مبالغ فيها جدًا. 

وأضاف أن يكون إدراج المواد الأساسية كأهم الأولويات، خاصة الرياضيات والعلوم لندرة التخصص فيهما على مستوى الجمهورية وأن يتم اعتماد معلم شامل فى المرحلة الابتدائية.

واختتم مدير المدرسة المصرية اليابانية: لا بدّ أن يتم التطبيق الفوري في التعيين على مراحل وأن يكون هناك فريق عمل لمتابعة التنفيذ وحصر الأخطاء في المرحلة الأولى لتلافيها في باقي مراحل التنفيذ".

رئيس الوزراء سوهاج مصطفى مدبولى المصرية الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور طارق شوقي التربية والتعليم المرحلة الاولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

الأكثر قراءة

«شبورة ورياح وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أمطار غزيرة على الإسكندرية.. وسيارات الشفط ترفع تراكمات المياه

بالأسماء.. حركة تنقلات وتكليفات جديدة بشركات قطاع البترول

رئيس هيئة المحطات النووية: الحصول على إذن إنشاء أول وحدتين بـ«مفاعل الضبعة» فى النصف الثانى من العام الجارى

هدف صلاح أمام تشيلسى.. أول أهداف الفرعون المصرى فى 2022

خبير طاقة عالمي: مصر الدولة الوحيدة في المنطقة المستمرة في تطوير قطاع النفط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

القس. رفعت فكرى

حتى لا نندم

محمد رفعت

هل تطبق مصر المادة 19؟

د.أحمد الخميسى

صحافة المهرجانات

القس ثروت ثابت

ميلاد السيد المسيح والقيم

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تبدأ حراكا لإطلاق سراح أسير مضرب عن الطعام لدى إسرائيل

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

رئيس الوزراء الإسرائيلى: من يوجه الصواريخ علينا يتحمل المسئولية