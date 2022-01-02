الأحد 02 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بعوائد سنوية 24%.. تفاصيل اتفاقية «الخزف والصيني» مع القطاع الخاص

الشركة العامة لمنتجات
الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، إحدي شركات قطاع الأعمال العام، تفاصيل عرض شركة تيم تريد للاستثمار التجاري، والخاص باتفاقية استغلال العلامة التجارية والتصنيع لدى الغير.

 وحصلت “الدستور” على تفاصيل الاتفاقية والتي تنص على الآتي: 

- تحمل المشغل جميع تكاليف الإنتاج من تكاليف خاصة بالأجور والخامات ومستلزمات الإنتاج والطاقة وخلافه .

- يجري المشغل عمرات جسيمة واستحداث آلات جديدة والتي من ستؤل للشركة خلال مدة الاتفاق ضمن تطوير المصنع وزيادة طاقته الإنتاجية من 200 طن شهريا إلى 500 طن والارتقاء بجودة المنتج وتسويقه داخل البلاد وخارجها .

- يسدد المشغل مبلغ قيمته 1.5 مليون جنيه سنويا للشركة بنسبة زيادة 10% من أخر قيمة مدفوعة.

- يسدد المشغل نسبة قدرها 1% عمولة من إجمالي كل شحنة يتم استيرادها أو تصديرها عن طريقة الشركة وهو ما يعود على الشركة بنسبة عوائد تقدر بـ 24%  كعائد سنوي.

- بموجب هذا الاتفاق ستتجنب الشركة خسائرها خلال السنوات السابقة من تشغيل مصنع الأدوات الصحية . 

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، وافق الأسبوع الماضي، على العرض المقدم من شركة تيم تريد للاستثمار التجاري.

مصر القابضة للصناعات وزارة قطاع الأعمال قطاع الاعمال قطاع الأعمال العام القابضة للصناعات المعدنية وزارة قطاع الأعمال العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

الأكثر قراءة

«شبورة ورياح وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أمطار غزيرة على الإسكندرية.. وسيارات الشفط ترفع تراكمات المياه

بالأسماء.. حركة تنقلات وتكليفات جديدة بشركات قطاع البترول

رئيس هيئة المحطات النووية: الحصول على إذن إنشاء أول وحدتين بـ«مفاعل الضبعة» فى النصف الثانى من العام الجارى

هدف صلاح أمام تشيلسى.. أول أهداف الفرعون المصرى فى 2022

خبير طاقة عالمي: مصر الدولة الوحيدة في المنطقة المستمرة في تطوير قطاع النفط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

القس. رفعت فكرى

حتى لا نندم

محمد رفعت

هل تطبق مصر المادة 19؟

د.أحمد الخميسى

صحافة المهرجانات

القس ثروت ثابت

ميلاد السيد المسيح والقيم

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تبدأ حراكا لإطلاق سراح أسير مضرب عن الطعام لدى إسرائيل

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

رئيس الوزراء الإسرائيلى: من يوجه الصواريخ علينا يتحمل المسئولية