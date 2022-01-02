بعوائد سنوية 24%.. تفاصيل اتفاقية «الخزف والصيني» مع القطاع الخاص

أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، إحدي شركات قطاع الأعمال العام، تفاصيل عرض شركة تيم تريد للاستثمار التجاري، والخاص باتفاقية استغلال العلامة التجارية والتصنيع لدى الغير.

وحصلت “الدستور” على تفاصيل الاتفاقية والتي تنص على الآتي:

- تحمل المشغل جميع تكاليف الإنتاج من تكاليف خاصة بالأجور والخامات ومستلزمات الإنتاج والطاقة وخلافه .

- يجري المشغل عمرات جسيمة واستحداث آلات جديدة والتي من ستؤل للشركة خلال مدة الاتفاق ضمن تطوير المصنع وزيادة طاقته الإنتاجية من 200 طن شهريا إلى 500 طن والارتقاء بجودة المنتج وتسويقه داخل البلاد وخارجها .

- يسدد المشغل مبلغ قيمته 1.5 مليون جنيه سنويا للشركة بنسبة زيادة 10% من أخر قيمة مدفوعة.

- يسدد المشغل نسبة قدرها 1% عمولة من إجمالي كل شحنة يتم استيرادها أو تصديرها عن طريقة الشركة وهو ما يعود على الشركة بنسبة عوائد تقدر بـ 24% كعائد سنوي.

- بموجب هذا الاتفاق ستتجنب الشركة خسائرها خلال السنوات السابقة من تشغيل مصنع الأدوات الصحية .

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، وافق الأسبوع الماضي، على العرض المقدم من شركة تيم تريد للاستثمار التجاري.