هل الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الدولة؟

يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر جوجل عما إذا كان الخميس المقبل إجازة أم لا، خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الذي ينص على أن يكون يوم الخميس الموافق 6 يناير 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بدلا من يوم الجمعة الموافق 7 يناير 2022.

هل الخميس المقبل إجازة رسمية؟

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أن الخميس المقبل إجازة للعاملين في المصالح الحكومية بدلا من يوم الجمعة الذي يوافق يوم 7 يناير للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك احتفالات بعيد الميلاد المجيد.