الأحد 02 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة مرسى مطروح يتابع رفع تراكمات مياه الأمطار بالأحياء والطريق الدولي

ازالة تجمعات مياه
ازالة تجمعات مياه الأمطار بمطروح

تابع رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح بمحافظة مطروح ميدانياً، مع فريق الطوارئ ومعدات وسيارات مجلس المدينة رفع تجمعات وتراكمات مياه الأمطار بالطريق الدولي الساحلي بمدخل المدينة والحارة البطيئة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح. 

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وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح، بأن العمل مستمر منذ فجر اليوم لضمان سرعة رفع وإزالة تجمعات مياه الأمطار، بسيارات ومعدات شفط مياه الأمطار الأحياء والطرق السريعة بمداخل المدينة شرقا وغربا، وذلك ضمن جهود المدينة في سرعة إزالة مياه الأمطار .

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وأكد "جاب الله"، أن التنسيق متواصل بين ادارة تحسين البيئة بمجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والأجهزة التنفيذية المعنية لإزالة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المركز علي مدار اليوم.

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غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى


وأوضح رئيس المدينة أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى من المواطنين على رقم 0464933158 / 0464935266، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار. 

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وكانت قد شهدت مدينة مرسي مطروح، في الساعات الأولي من صباح اليوم، سقوط أمطار رعدية  غزيرة مصاحبة لرياح شديدة وانخفاض في درجات الحرارة، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارىء تحسبا لحدوث أي تداعيات.  
 

وأعلنت محافظة مطروح انعقاد غرفة العمليات الرئيسية على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات المواطنين، بالإضافة الي المتابعة مع غرف العمليات علي مستوي مراكز المدن الثمانية. 

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وكان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قد أعلن صباح الخميس الماضي، رفع درجة الاستعداد القصوى و متابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة طبقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيئ و سقوط الأمطار الغزيرة على عدد من محافظات الجمهورية.

محافظ مطروح غرفة عمليات إزالة مياه الأمطار الطرق السريعة مجلس المدينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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