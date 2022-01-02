السيطرة على حريق داخل شقة بفيصل

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق اندلع بأحد العقارات بمنطقة فيصل غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة وارتفاع ألسنة اللهب من العقار رقم 8 بشارع الملكة، غرب المحافظة.

وأمر اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد.

وبالفحص والمعاينة، تبين نشوب الحريق في شقة بالعقار المشار إليه، وأمكن محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الشقق السكنية المجاورة دون وقوع إصابات، بعد إخلائها من قاطنيها وإنقاذهم.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.