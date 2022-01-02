الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق داخل شقة بفيصل

حريق شقة
حريق شقة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق اندلع بأحد العقارات بمنطقة فيصل غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة وارتفاع ألسنة اللهب من العقار رقم 8 بشارع الملكة، غرب المحافظة.

وأمر اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد.

وبالفحص والمعاينة، تبين نشوب الحريق في شقة بالعقار المشار إليه، وأمكن محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الشقق السكنية المجاورة دون وقوع إصابات، بعد إخلائها من قاطنيها وإنقاذهم. 

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قوات الدفاع المدني الجيزة فيصل حريق شقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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