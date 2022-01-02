الأحد 02 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أسرة عامل سقط من الطابق الخامس بمايو: «كان بيصلح الدش»

جثة
جثة

استمعت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الأحد، إلى أقوال أسرة عامل سقط من الطابق الخامس، في منطقة مايو، والذين أكدوا أن المتوفى عامل، وكان يصلح الدش أعلى مسكنه، ولكن اختل توازنه وسقط من أعلى، ولا توجد شبهة جنائية.

كانت النيابة قررت تشريح جثة المتوفى وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة عامل، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن الجثة للمواطن محمد حسن محمود، عامل، وبه عدة طعنات متفرقة بالجسم، وتبين سقوطه من الطابق الخامس، وجارِ تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهم الهارب.

تحرر المحضر رقم 2472 لسنة 2021، والعرض على النيابة للتحقيق.

اسرة الدش الطابق الخامس عامل نيابة مايو والتبين الجزئية شبهة جنائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

الأكثر قراءة

«شبورة ورياح وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«قولى لوالدى يسامحنى وربى جوزين حمام أبيض».. رسالة «دبور» لوالدته قبل إعدامه

إلغاء إجازة نصف العام الدراسي؟.. الحكومة توضح الحقيقة

«مدرستنا 1» تنشر شرح «طرق حل المشكلات» من منهج رابعة ابتدائى

«الأرصاد» تحذر المصريين: سيول تضرب عددًا من المحافظات غدًا

وحيدًا مع بيجامة كستور.. كيف قضى المخرج مجدى أحمد على ليلة رأس السنة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

هل تطبق مصر المادة 19؟

د.أحمد الخميسى

صحافة المهرجانات

القس ثروت ثابت

ميلاد السيد المسيح والقيم

محمد عبدالعزيز

عصفور من مصر ومشاريع لم تكتمل

علي سعدة

ثروه مصر العقارية إلى أين؟

د. منى حلمى

عام جديد عندما تخلو حقائب النساء من المرآة

مؤمن المحمدي

عباس الإنجليزى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 85 فلسطينيًا فى مواجهات مع الاحتلال فى برقة بنابلس

رئيس وزراء فلسطين يطالب إسرائيل بالإفراج الفورى عن الأسير أبوهواش

انتهاء جلسة التقييم.. هل ترد إسرائيل على «صواريخ حماس»؟