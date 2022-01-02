أسرة عامل سقط من الطابق الخامس بمايو: «كان بيصلح الدش»

استمعت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الأحد، إلى أقوال أسرة عامل سقط من الطابق الخامس، في منطقة مايو، والذين أكدوا أن المتوفى عامل، وكان يصلح الدش أعلى مسكنه، ولكن اختل توازنه وسقط من أعلى، ولا توجد شبهة جنائية.

كانت النيابة قررت تشريح جثة المتوفى وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة عامل، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن الجثة للمواطن محمد حسن محمود، عامل، وبه عدة طعنات متفرقة بالجسم، وتبين سقوطه من الطابق الخامس، وجارِ تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهم الهارب.

تحرر المحضر رقم 2472 لسنة 2021، والعرض على النيابة للتحقيق.