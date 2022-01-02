الأحد 02 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بالتعدي على سائق بآلة حادة في المرج

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت نيابة المرج، اليوم الأحد، حبس شخصين تعديا على سائق بآلة حادة بعد مشاجرة نشبت بينهم بسبب أولوية المرور بمنطقة المرج، أربعة أيام على ذمة التحقيقات. 

وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة المجني عليه واستعجال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة. 

وأقر المتهمان بارتكاب واقعة التعدي على سائق لتعديه عليهم بالسب، بسبب أولوية المرور، فنشبت بينهم مشاجرة انتهت بضربه بآلة حادة. 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من مستشفى اليوم الواحد، تفيد بوصول سائق مصاب بكسر فى الجمجمة، وبالانتقال والفحص، تبيَّن صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم واقتيادهم لقسم الشرطة.

وبمواجهتهم، أقرا بارتكابهما واقعة التعدي على المجني عليه بسبب خلافات نشبت بينهم بسبب أولوية المرور بمنطقة المرج، وحُرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة متهمين سائق آلة حادة نيابة المرج حبس شخصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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