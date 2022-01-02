الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

لم يتم أمس السبت خفض أي أحمال

«الكهرباء»: 25800 ميجاوات أقصى حمل متوقع مساء اليوم

الكهرباء
الكهرباء

كشف مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في نشرته صباح اليوم الأحد، عن ارتفاع طفيف في أحمال الشبكة القومية لنقل الكهرباء عن آخر أيام شهر ديسمبر الماضي.

وأفاد مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بأن أقصى حمل مسائي في الإنتاج، اليوم، يبلغ 25 ألفا و 300 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس السبت، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو بالتنسيق مع المشتركين.

كان الحمل الأقصى المتوقع، اليوم السبت، قد بلغ 25 ألفًا و300 ميجاوات، مقابل 25 ألفًا 800 ميجاوات، أمس الجمعة، وفقًا لما ذكره المرصد في نشرته.

ونوه مركز التحكم، بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر "الاستهلاك أقل من الإنتاج" منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

مرصد الكهرباء أقصي حمل مسائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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