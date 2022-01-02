كندا تسجل ارتفاعا فى إصابات كورونا

أعلنت مقاطعة كيبيك الكندية عن ارتفاع بنسبة 9% في حالات دخول المستشفيات جراء الإصابة بكورونا.



يأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه ثاني أكبر مقاطعة في كندا من حيث عدد السكان لاحتواء ارتفاع عدد الإصابات بعد تسجيل 17 ألفا و122 حالة إصابة جديدة، وهو اليوم الخامس على التوالي من الإصابات القياسية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وذكرت وزارة الصحة فى كيبيك، أن هناك الآن 1168 مريضا فى المستشفيات من بينهم 153 مريضا في وحدات الرعاية المركزة.



كما سجلت أونتاريو، أكبر مقاطعة في كندا من حيث عدد السكان، حالات إصابة قياسية، بلغت 18 ألفا و455 إصابة جديدة اليوم، بزيادة قدرها 10% عن عدد الحالات في اليوم السابق. كما سجلت المقاطعة 12 حالة وفاة جديدة .

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و إنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا و فرنسا وألمانيا.