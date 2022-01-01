إحالة المتهمة بترك رضيعها بأحد الشوارع الجانبية فى السلام للجنايات

قررت نيابة السلام، اليوم السبت، إحالة المتهمة بإلقاء رضيعها بأحد الشوارع الجانبية بمنطقة السلام لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمة ع.م ٢٦ سنة، أقرت بوضع رضيعها بأحد الشوارع الجانبية للتخلص منه بعد هروب والده للخارج والفشل في التواصل معه.

وأقرت المتهمة بأن رضيعها حملته سفاحًا من أحد الأشخاص وتركها وسافر للخارج وعندما فشلت فى التواصل معه قررت ترك الرضيع فى إحدى المناطق التى لا يعرفها فيها أحد خشية من محاسبة أهلها لها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من الأهالى يفيد بالعثور على رضيع بأحد الشوارع الجانبية بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة، تم تحديد المتهمة وضبطها واقتيادها لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.