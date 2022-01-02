أحداث خلف كواليس سلسلة أفلام «سيد الخواتم»

يعد فيلم "سيد الخواتم" أحد أكثر الأفلام التي لاقت شهرة كبيرة جدًا في مختلف أنحاء العالم منذ بدء عرض السلسلة، كما أنه من أصعب الأفلام التي تم تصويرها في تاريخ السينما على الإطلاق، ونعرض لكم فيما يلي بعضًا من أسرار التصوير والحقائق الممتعة حول تمثيل السلسلة، وفقًا لما ذكره موقع "VOGUE".



مليون حلقة موضوعة باليد

لتكوين أضلاع الغرز التي يرتديها الممثلون في المجموعة، ام إعداد 12.5 مليونً حلقة بلاستيكية، كما لنسجها على شكل قطع تحمي الجسم تحت درع الفرسان والمخلوقات الأخرى المتعطشة للدماء، ووضعت هذه الحلقات بعناية، وهذا يعد أحد الأسباب التي جعلت سلسلة سيد الخواتم تحصل علي جائزة أوسكار لأفضل تصميم أزياء في عام 2004.

الممثلون ن لديهم وشم مشترك

للاحتفاظ بذكرى لا تمحى من التصوير الملحمي، ذهب 9 أعضاء من الفريق إلى صالون للوشم في ويلينجتون لنيوزيلندا، واختاروا نقش الرقم تسع على الجلد، وقام ثمانية من الأعضاء بهذا الأمر ولكن جون ريس ديفيز الذي أدي دور القزم جيملي، لم يجرؤ على وضع هذا الرقم هلي جسمه مدى الحياة.

كان فيجو مورتنسن نائمًا بسيفه

من أجل تجسيد الشخصية لأبعد حد قام الممثل الدانمركي للولايات المتحدة فيجو مورتنسن تنفيذ كافة الأعمال المثيرة له، كمت تدرب باللعب مع السيف الفولاذ الحقيقي، وخارج استديو التصوير تبع السيف الممثل أثناء نومه وقيادته وتناول العشاء معه.

أميال من السجاد منعا لتلويث الأراضي

الفيلم استغرق 20602 ملحقًا، وما يصل إلى 700 ممثل و250 حصانًا في كل مشهد، وستلاحظ أن كثرة رؤية الأشياء والأشخاص تجعلك تشعر بالدوار، لكن بيتر جاكسون مخرج السلسلة أظهر ضميرًا بيئيًا عند تصوير رحلته المكونة من ثلاثة أجزاء، فمن أجل عدم إتلاف الأراضي في نيوزيلندا البرية منطقة التصوير تم مسح أكثر من 30 مكانًا غير مأهول من قبل الفريق، و تم وضع كيلومترات من السجاد على الأرض.