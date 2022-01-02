الأحد 02 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أحداث خلف كواليس سلسلة أفلام «سيد الخواتم»

فيلم سيد الخواتم
فيلم سيد الخواتم

يعد  فيلم  "سيد الخواتم" أحد أكثر الأفلام التي لاقت شهرة كبيرة جدًا في مختلف أنحاء العالم منذ بدء عرض السلسلة، كما أنه من أصعب الأفلام التي تم تصويرها في تاريخ السينما على الإطلاق، ونعرض لكم فيما يلي بعضًا من أسرار التصوير والحقائق الممتعة حول تمثيل السلسلة، وفقًا لما ذكره موقع "VOGUE".

 

سيد الخواتم البرجين


مليون حلقة موضوعة باليد

لتكوين أضلاع الغرز التي يرتديها الممثلون في المجموعة، ام إعداد 12.5 مليونً حلقة بلاستيكية، كما لنسجها على شكل قطع  تحمي الجسم تحت درع الفرسان والمخلوقات الأخرى المتعطشة للدماء، ووضعت هذه الحلقات بعناية، وهذا يعد أحد الأسباب التي جعلت سلسلة سيد الخواتم تحصل علي جائزة أوسكار لأفضل تصميم أزياء في عام 2004.

الممثلون ن لديهم وشم مشترك

للاحتفاظ بذكرى لا تمحى من التصوير الملحمي، ذهب 9  أعضاء من الفريق إلى صالون للوشم في ويلينجتون لنيوزيلندا، واختاروا نقش الرقم تسع على الجلد، وقام ثمانية من الأعضاء بهذا الأمر ولكن جون ريس ديفيز الذي أدي دور القزم جيملي، لم يجرؤ على وضع هذا الرقم هلي جسمه مدى الحياة. 

سيد الخواتم عودة الملك

كان فيجو مورتنسن نائمًا بسيفه

من أجل تجسيد الشخصية لأبعد حد قام الممثل الدانمركي للولايات المتحدة فيجو مورتنسن تنفيذ كافة الأعمال المثيرة له، كمت تدرب باللعب مع السيف الفولاذ الحقيقي، وخارج استديو التصوير  تبع السيف الممثل أثناء نومه وقيادته وتناول العشاء معه.

تصوير البرجين في نيوزيلندا

أميال من السجاد منعا لتلويث الأراضي 

الفيلم استغرق 20602 ملحقًا، وما يصل إلى 700 ممثل و250 حصانًا في كل مشهد، وستلاحظ  أن كثرة رؤية الأشياء والأشخاص تجعلك تشعر بالدوار، لكن بيتر جاكسون مخرج السلسلة  أظهر ضميرًا بيئيًا عند تصوير رحلته المكونة من ثلاثة أجزاء، فمن أجل عدم إتلاف الأراضي في نيوزيلندا البرية منطقة التصوير تم مسح أكثر من 30 مكانًا غير مأهول من قبل الفريق، و تم وضع كيلومترات من السجاد على الأرض.

سبد الخوانم بيتر جاكسون فيجو مورتنسن LORD IF THE RINGS ممثلون سيد الخواتم

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر المصريين: سيول تضرب عددًا من المحافظات غدًا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 2-1-2022

العامرى فاروق نائبًا لرئيس الأهلى بحكم المحكمة

13 غواصا و11 مركبا للبحث عن مفقودي «مركب الحسين»

العمر واحد والرب واحد.. كيف حارب وحيد حامد الجماعات الإرهابية؟

النشرة المرورية اليوم الأحد.. زحام على الطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

هل تطبق مصر المادة 19؟

د.أحمد الخميسى

صحافة المهرجانات

القس ثروت ثابت

ميلاد السيد المسيح والقيم

محمد عبدالعزيز

عصفور من مصر ومشاريع لم تكتمل

علي سعدة

ثروه مصر العقارية إلى أين؟

د. منى حلمى

عام جديد عندما تخلو حقائب النساء من المرآة

مؤمن المحمدي

عباس الإنجليزى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 85 فلسطينيًا فى مواجهات مع الاحتلال فى برقة بنابلس

رئيس وزراء فلسطين يطالب إسرائيل بالإفراج الفورى عن الأسير أبوهواش

انتهاء جلسة التقييم.. هل ترد إسرائيل على «صواريخ حماس»؟