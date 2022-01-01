2021 عام الإنجازات والافتتاحات الجديدة في «مدينتي» (فيديو)

رغم نجاح مجموعة طلعت مصطفى في الوصول بمشروعها العملاق «مدينتي» إلى مصاف المدن العمرانية العالمية التي تحقق الاكتفاء الذاتي لقاطنيها من كافة الخدمات، إلا أنها لا تتوقف عن بذل المزيد من الجهود لتوفير كافة مناحي الحياة والخدمات لسكان المدينة، لتحقيق التنمية المستدامة، وهى الإستراتيجية التي تحرص على تنفيذها مجموعة هشام طلعت مصطفي.

وتحققت هذه الإستراتيجية على أرض «مدينتي» عبر الافتتاحات التي شهدها عام 2021 ومعدلات التسليمات والخدمات الجديدة خلال العام.

وتستقبل «مدينتي» العام الجديد ٢٠٢٢ بعزيمة وإصرار على الاستمرار في تحقيق الإنجازات والاعجازات العصرية في مجال التطوير العمراني والسكني ومواكبة أحدث التقنيات في كافة المجالات، وهو ما يؤكد صدق شعارها «مدينتي.. مدينة عالمية على أرض مصرية».

تطوير الطرق والمرافق:

ورغم توافر جميع المرافق الحديثة والبنية التحتية ومتطلباتها التي تواكب أحدث المعايير العالمية في «مدينتي»، شهد 2021 كثير من الإنجازات منها:-

- تطوير الطريق الدائري للفيلات والطريق الجنوبي، لتحقيق سيولة مرورية أكبر في مختلف المناطق بـ «مدينتي».

- استكمال تطوير وزراعة مخرات السيول في المدينة لصرف مياه الأمطار ومياه الري.

افتتاحات جديدة للمراكز التجارية:

تتمتع «مدينتي» بتوفير الخدمات المختلفة، إذ تضم مولات ومراكز تجارية، تلبي احتياجات السكان وتوفر تجربة فريدة للتسوق دون الحاجة للخروج منها، ورغم ذلك قامت خلال 2021 بالآتي:

- عقد شراكات إستراتيجية مع أكبر البراندات والعلامات التجارية لافتتاح فروعها في «أوبن آير مول» وهو أكبر مركز تجاري من نوعه في مصر والشرق الأوسط.

- افتتاح عدد كبير من المحلات التجارية لمختلف الأنشطة في «أوبن آير مول».

- افتتاح الـ «فوود هول» وهي منطقة مطاعم داخل الـ «أوبن آير مول» وتضم أكثر من ٣٠ مطعمًا من أشهر سلاسل المطاعم المحلية والإقليمية والدولية.

- افتتاح «كرافت زون مدينتي» على مساحة ٥٦ فدان جنوب شرق المدينة، حيث تضم خدمات وأنشطة حرفية وتجارية إدارية متكاملة بأكثر من ٦٠٠ محل تجاري.

تسليمات جديدة بمناطق العمارات والفيلات:

حرصت مجموعة طلعت مصطفى منذ اليوم الأول لتخطيط «مدينتي» على توفير وحدات سكنية تتسم بالخصوصية وتنوع المواصفات وتعدد الأسعار، لتتناسب مع قدرات مختلف المواطنين بالمجتمع، وقامت «مدينتي» في 2021 بالآتي:

- الانتهاء من تسليم كافة مراحل عمارات B10.

- افتتاح مسجد الرحمة في عمارات B10.

- تسليم مجموعتي ١٢١ و١٢٥ في عمارات B12، وهي أحدث مناطق العمارات في مدينتي.

- الانتهاء من تسليم مناطق فيلات v20، وبدء التسليم في v23.

- بدء أعمال التأسيس لفندق فورسيزونز كايرو كابيتال – مدينتي.

الخدمات الجديدة:

دائمًا ما تحرص «مدينتي» على إتاحة وتوفير كافة الخدمات سواء الحكومية أو الخاصة لسكانها، لتوفير كافة سبل الراحة لهم داخل المدينة، وإلى جانب ذلك قامت خلال 2021 بالآتي:

- افتتاح المقر المطور الجديد لشركة مدينتي الطاقة في مبنى سنترال المدينة، وهذا المقر المطور هو المكان الخاص لاستقبال طلبات سكان مدينتي، للتعاقد على عدادات الكهرباء والمياه، وشحن كروت الكهرباء.

- تفعيل خدمة سداد فواتير الغاز أون لاين، من خلال استحداث تطبيق جديد تحت مسمى PETROMETER بالتعاون مع شركة بتروتريد.