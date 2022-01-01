ازرع شجرة: أفكار مبتكرة لهدايا «صديقة للبيئة» فى أعياد الميلاد

تتواصل المحاولات للبحث عن هدايا لعيد ميلاد صديق للبيئة، حيث تتسبب احتفالات الميلاد من كل عام في استهلاك وإنتاج كميات كبيرة من النفايات.

خبراء بيئة تحدثوا عن زيادة الاستهلاك بنسبة 30٪ خلال هذه الفترة، مقارنة بباقي العام ويجب إضافة إلى هذه الأرقام المذهلة قائمة الطعام، حيث يتم التخلص من 270 ألف طن كل عيد ميلاد في المملكة المتحدة وحدها.

هذه الأرقام الضخمة تدعو لبذل المزيد من الجهد لجعل عيد الميلاد أكثر مراعاة للبيئة، ونستعرض في السطور التالية بعض النصائح الخاصة بعيد الميلاد التي تجعل استهلاكنا أقل.

◘ نصائح لعيد ميلاد أقل تلويثًا للبيئة

• استأجر شجرة عيد الميلاد أو أعد زرعها

يجب تجنب الأشجار البلاستيكية الاصطناعية بأي ثمن، فهي مصنوعة من منتجات بترولية، وبالتالي فهي غير قابلة للتحلل، بمجرد انتهاء عيد الميلاد، فإن الشجرة الطبيعية بإمكانها أن تستمر في النمو، كما يمكنك شراء شجرة محفوظة بوعاء لإعادة زراعتها بعد الإجازات وهو خيار صديق للبيئة آخر يجب مراعاته.

• اختيار الزينة الطبيعية

بعد قراءة الكثير عن تأثير مخلفات الزينة على البيئة، ينصح بتجنب وضع المزيد منها، ويعد الخشب الأبيض خيارًا رائعًا للزينة.

• تجنب إهدار الطعام

احسب عدد ضيوفك في عيد الميلاد ولا تطه أكثر من اللازم، وبإمكانك أن تسأل ضيوفك عن الأطعمة التي يفضلونها بالفعل؛ حتى لا تطبخ المزيد من الأطعمة وتُهدر في النهاية، فـ نفايات الطعام تتسبب في انبعاثات غاز الميثان.

• ارتدِ شيئًا تملكه

لا يحتاج جميع الناس إلى شراء ملابس جديدة تمامًا لعيد الميلاد، لكن إذا كنت ترغب في شراء شيء جديد، كما يمكنك شراء قطعة ملابس ترتديها لفترة طويلة، حيث ثبت أن النفايات الناتجة عن الملابس من أشد الملوثات للبيئة.