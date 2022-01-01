حبس قاتل زوجته وأطفاله بالسم 15 يومًا ببنى سويف

قرّر قاضي المعارضات بمحكمة بنى سويف، السبت، حبس المتهم بقتل زوجته وأطفاله الثلاثة بوضع السم لهم فى الطعام بمدينة الواسطى 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة بتلقي اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ يفيد بوفاة سيدة عبدالمحسن سيد، وأبنائها طه أحمد طه 15 سنة، وآية أحمد طه 9 سنوات وعبدالرحمن أحمد طه 5 سنوات يقيمون خلف محطة وقود مدينة الواسطى إثر تناولهم وجبة طعام مسمومة.

تم إخطار مدير أمن بني سويف بالبلاغ الذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق وتشكيل فريق بحثي بإشراف اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية.

وشكّل مدير مباحث المديرية فريقًا بحثيًا برئاسة رئيس مباحث المديرية يضم رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى وضباط مباحث المركز، لبيان سبب الحادث وكشف ملابساته وظروفه، وبيان إذا ما كان الحادث يحمل شبهة جنائية من عدمه، حيث انتقل الفريق البحثي إلى مكان الحادث على رأس قوة أمنية للمعاينة واستجواب الزوج وعدد من الجيران لسماع أقوالهم حول الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية لجثث الأم وأبنائها الثلاثة عن وجود علامات على الجثث تشير إلى أن الوفاة حدثت قبل ساعات من الإبلاغ بينها لون الوجه كذلك وجود رغاوي بيضاء خارجة من الفم، ما تسبب في اصطحاب رجال المباحث للزوج إلى مركز الشرطة لسماع أقواله واستجوابه لعدة ساعات.

وانتقلت إلى مكان الحادث جهة التحقيق والذين ناظروا الجثامين وأجروا معاينة لمكان الحادث، واستمعوا لعدد من الجيران وأقارب الزوجة، وكذلك الزوج الذي قال إن زوجته وأبناءه الثلاث تناولوا وجبة محشي ليلًا ثم تفاجأ صباحًا بعدم استيقاظهم قبل أن يخرج لطلب إغاثة الجيران.

وأمرت جهة التحقيق بنقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي لتشريحها لبيان سبب الوفاة، إضافة إلى إجراء تحليل وفحص لمتحصلات وفضلات المعدة بالجثث الأربع، وسحب عينة من بقايا الطعام "المحشي" وسماع أقوال الزوج والجيران لمعرفة تفاصيل الحادث وطلب تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

مع استمرار سماع أقوال الزوج ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات والتي تضمنت عدم ظهور الزوجة قبل يوم من الحادث على غير المعتاد كذلك الأبناء الثلاثة وتواجد الزوج في تلك الفترة داخل الشقة، وعدم تناوله وجبة المحشي معهم بدأ الزوج في الانهيار والاعتراف بأنه أقدم على دس سم فئران داخل وجبة المحشي للتخلص منهم لعدم قدرته على الإنفاق عليهم في ظل إقدامه على تناول المواد المخدرة.

وأمام رجال المباحث اعترف المتهم بأنه، في الفترة الأخيرة، أقدم على تناول المواد المخدرة وأصبح غير قادر على الإنفاق على أسرته وراودته فكرة التخلص من أسرته، وجاءته فكرة دس سم الفئران داخل الطعام لهم ومحاولة تضليل جهات التحقيق أن الطعام فاسد.