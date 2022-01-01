«الخشت» في وداع جابر عصفور: الراحل كرس حياته من أجل التنوير

انتهت، منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان الراحل الدكتور جابر عصفور في مسجد صلاح الدين في المنيل، قبل أن يتجه المشيعون إلى جامعة القاهرة بالجثمان.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة: "الناقد والأكاديمي الدكتور جابر عصفور، واحد من الذين تعلموا على أيدي رعيل كبير من مفكري وعلماء جامعة القاهرة، بدء معيدا وصولا لأستاذ بجامعة القاهرة، وواصل رحلته العلمية بكل ورسوخ حتى أصبح أمينا للمجلس الأعلى للثقافة، ومن ثم وزيرا للثقافة ثم واصل معاركة الفكرية ضد التطرف والظلام، وضد الإرهاب ، وظل صاحب قضية كبرى ،و تظل مكانته كبيرة كرمز من رموز جامعة القاهرة .

وأضاف الخشت في تصريح لـ"الدستور": “أن الراحل كرس حياته العلمية من أجل التنوير، ومن أجل العقل ونشر الأفكار التى كان يسعى إليها حتى تسير مصر إلى الطريق المنضبط”.

وشارك فى وداع الدكتور جابر عصفور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والكاتب الصحفى حلمى النمنم، وزير الثقافة السابق، والدكتور عماد أبو غازى، وزير الثقافة السابق، والدكتور محمود الضبع، والدكتور شريف الجيار والدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب، والدكتور أحمد بهى الدين العساسى نائب رئيس الهيئة، والناقد الدكتور شوكت المصرى، مدير الأنشطة الثقافية والفنية بمعرض الكتاب، والكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف رئيس مركز ثقافة الطفل، والكاتب الصحفى سيد محمود، والناقد محمد سليم شوشة، والشاعر سعيد شحاتة، والدكتور نبيل عبد الفتاح، ولفيف من الكتاب والنقاد والمثقفين.