الجمعة 31 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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فن

كمال أبو رية عن «طعم الدنيا»: «كنت عارف إن الحكاية هتمس الناس»

كمال أبو رية
كمال أبو رية

انتهى عرض حدوتة «طعم الدنيا» من مسلسل «إلا أنا» بطولة إيمان العاصي وكمال أبو رية وإسلام جمال على فضائية «dmc» من إخراج أحمد حسن، وتأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد ومحمد وإبراهيم ربيع، وعدد آخر من النجوم الكِبار.

ولاقت حكاية «طعم الدنيا» نجاحاً وتفاعلاً كبيراً من الجمهور، بسبب القصة التي تتناول أبناء دور الأيتام في حقهم في الحياة، وكيف تؤثر نظرة المجتمع لهم.

وأعرب الفنان كمال أبو رية عن سعادته لنجاح حكاية «طعم الدنيا»، وتصدرها محركات البحث الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، متابعًا: «مكنتش متوقع كل هذا النجاح بس كنت عارف إن الحكاية هتمس الناس ويحسوا بيها قوي».

وتابع في تصريحات لـ«الدستور»: «الحدودتة مختلفة وحلوة، وبعدين كما جرت العادة في معظم الأعمال الدرامية إن في سبيل المادة يقبل قضايا معندوش قناعة بيها عكس الشخصية هنا في الحكاية دي، الجديد فيها إننا بنقدم نموذج إيحابي موجود بالفعل من المحامين».

كواليس العمل كانت مليئة بالحب والحماس، بجانب أنهم انجزوا العمل في وقت قياسي، وكافة الأمور كانت مُيسرة من قِبل شركة الإنتاج، وتحدث عن مخرج العمل أحمد حسن قائلًا: «دمه خفيف، ومالك أدواته، متفاهم جدًا، وشاطر وشغله حلو قوي، واستمتعت بالعمل معاه ومع باقي طاقم العمل».

كمال أبو رية الفنان كمال أبو رية حكاية طعم الدنيا طعم الدنيا مسلسل الا انا

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