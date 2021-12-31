محافظ بنى سويف يكرم وكيل الأوقاف لمساهمته فى إعمار بيوت الله

كرّم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، وكيل وزارة الأوقاف الدكتور محمد عزت، بمناسبة انتهاء عمله ببني سويف، وتكليفه بتسيير أعمال أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالوزارة، حيث أهداه درع المحافظة، تقديرًا لما قدمه من أداء متميز والنهوض بمنظومة العمل الدعوي داخل مديرية الأوقاف، ومساهمته في تنفيذ خطة الوزارة لإعمار بيوت الله، متمنياً له التوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته التنفيذية.

وأعرب"عزت" عن تقديره الكبير لمحافظ بني سويف، على هذه اللفتة الطبية وحرصه على لقائه وتكريمه، مشيراً إلى أن الفترة التي قضاها وكيلا لأوقاف بني سويف تعتبر من أفضل الأوقات التي يعتز بها، وأنه وجد كل التعاون من زملائه أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة في تنفيذ كافة المهام والخطط التي كانت المديرية طرفاً وشريكا فيها، ضمن خطة الدولة التنموية والخدمية.