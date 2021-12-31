مع موجة الطقس السيئ.. انتظام الحركة بكل المطارات المصرية

شهد مطار القاهرة والمطارات المصرية اليوم انتظام في الحركة الجوية - حتى الآن - وذلك فى ضوء ما تشهده البلاد من موجة طقس غير مستقرة، حيث تتابع غرفة العمليات المركزية التي وجه الطيار محمد منار، وزير الطيران، بتشكيلها بالتنسيق بين سلطة الطيران المدني ومركز العمليات المتكامل بمصر للطيران والمطارات وهيئة الأرصاد الجوية لمتابعة تطورات الأحوال الجوية أولا بأول على مدار 24 ساعة.

ورفعت درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة ومختلف المطارات المصرية لمتابعة مستجدات حالة الطقس وتوفير فرق الطوارئ والمعدات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار في مواقع العمل المختلفة وكذلك توافر أعداد كافية من أجهزة سحب المياه وتوزيعها فى المسارات المخصصة لها.

وتولي وزارة الطيران المدني المصري اهتمامًا كبيرًا بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية مختلفة الجنسيات، عبر تذليل كافة العقبات وحل المشكلات التي ربما تعوق الحركة الجوية والركابية بالمطارات المصرية، في ظل الصراع الشرس في سوق النقل الجوية العالمية.

وتشهد كافة المطارات المصرية السياحية والإقليمية والرئيسية خلال الفترة الحالية زيادة كبيرة في معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلفة الجنسيات، تزامنًا مع بداية الفصل الشتوي، الذي من المتوقع أن يشهد هذا العام زيادة كبيرة عبر مختلف شركات الطيران العربية والأجنبية والإفريقية والمصرية، والقادمة من مختلف دول العالم، في ظل التجهيزات الضخمة والإمكانات الهائلة التي تتمتع بها منظومة الطيران المدني المصري حاليًا.

وتلتزم المطارات، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.