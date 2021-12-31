الشوارع تتزين بأشجار الكريسماس وبابا نويل استعداداً لـ2022؟

حالة من البهجة سيطرت على شوارع وميادين القاهرة والتي تزينت بأشجار الكريسماس وبابا نويل استعداداً لاستقبال العام الميلادي الجديد وتعبيراً عن مظاهر الاحتفال بأعياد الميلاد الجديد.

شهدت مختلف المناطق والشوارع العديد من مظاهر الاحتفال والتي تفاعل معاها المواطنون بشكل كبير.

ساعات قليلة تفصلنا عن حلول عام ميلادي جديد وانطلاق احتفالات أعياد رأس السنة، فمع بداية ديسمبر من كل عام، تبدأ مختلف الأماكن والمحال وغيرها في الإعلان عن قدوم المناسبة من خلال تعليق الزينة ووضع أشجار الكريسماس وبابا نويل والاكتساء باللونين الأخضر والأحمر وغيرها من مظاهر الاحتفال.

أشجار الكريسماس

الاحتفال بالشوارع والميادين

في ميدان الكوربة بمصر الجديدة التابعة تزين الميدان بشجرة الكريسماس ووضع فيها الأنوار والأجراس والألعاب كما تزينت العقارات الموجودة بالمنطقة، وليس ميدان الكوربة فقط بل تم وضع شجرة الكريسماس بمنطقة الدقي أيضاً والتي حرص العديد من المواطنين على التقاط صور تذكارية معاها، بجانب منطقة شبرا مصر بالكامل والتي لها طابع خاص في الاحتفالات خاصة بأعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد حيث أنه لم يخل شارع أو ميدان إلا وكان موجود به شجرة الكريسماس وبابا نويل، وغيرها من المناطق وأحياء القاهرة التي حرصت على التزيين بالتزامن مع العام الميلادي الجديد.

أشجار الكريسماس

احتفالات أصحاب المحال

ليست الميادين والشوارع فقط التي تزينت احتفالا بالعام الجديد بل حرص العديد من أصحاب المحال على تزيين واجهات المحال الخاصة بهم من خلال وضع بابا نويل وشجرة الكريسماس بجانب أرقام العام الميلادي الجديد 2022 بالأنوار الزاهية تعبيرا الاحتفال لتستكمل مسيرة مظاهر الاحتفالات بالشوارع.

أشجار الكريسماس

الباعة الجائلون

وانتشر في الشوارع عشرات الباعة الجائلين والذين اقتصرت بضائعهم على هدايا رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد، وجاب العديد من الباعة الجائلين بعرباتهم الصغيرة مختلف الشوارع ووضع فيها البالونات ووجه بابا نويل البلاستيكي والقبعات الملونة الورقية بجانب العديد من الهدايا الصغيرة على اعتبار أنه موسم رزق للباعة الجائلين خاصة في تلك الأيام الجارية.

أشجار الكريسماس

أشجار الكريسماس

أشجار الكريسماس

أشجار الكريسماس