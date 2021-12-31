الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«قومي المرأة» مستقبلا العام الجديد: نتطلع أن يحمل لمصر المزيد من الإنجازات

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن خالص تمنياتها لرئيس الجمهورية بوافر الصحة ودوام التوفيق والنجاح والسداد، قائلة: "ونحن نستقبل عاماً جديداً نتطلع أن يحمل لمصرنا الحبيبة المزيد من الإنجازات والنجاحات غير المسبوقة على كافة المستويات في طريق البناء والتنمية في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.. وكل عام وأنتم بخير".

كما هنأ المجلس كل سيدة وفتاة مصرية وحول العالم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، متمنيا أن تنعم المرأة المصرية بعام جديد يشهد تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات فى جميع المجالات، خاصة فى ظل عصر ذهبى يصهر الحواجز الحديدية أمام تمكين وحماية المرأة المصرية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتورة مايا مرسي المجلس القومي للمرأة العام الميلادي الجديد عصر ذهبي

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