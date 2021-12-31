الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«قرض بنكي» يُسقط شخصًا في قبضة أمن القاهرة

متهم
متهم

اعترف المتهم بتزوير خطاب للحصول علي قرض أمام جهات التحقيق، أنه لجأ لتك الحيلة للحصول على قرض تجاري، من خلال أحد برامج الحاسب الآلى وطباعته وتقديمه للبنك

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخص قدم خطاب مزور لأحد البنوك فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، بالتقدم لمسئولى أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الخليفة، طالباً الحصول على قرض تجاري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باسم شركة لإدارة المطاعم والكافيتريات المملوكة له ومن بين المستندات المقدمة منه خطاب مزور منسوب صدوره لأحد الأحياء بمحافظة القاهرة يُفيد كونه صاحب شركة لإدارة المطاعم والكافيتريات كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب- على خلاف الحقيقة- وذلك بهدف إدخال الغش والتدليس على مسئولى البنك والاستيلاء على قيمة ذلك القرض بدون وجه حق. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الخليفة.

وبحوزته خطاب مزور منسوب صدوره لذات الحى "تراخيص المحلات" موجه للبنك يُفيد بأنه صاحب الشركة المشار إليها والصادر له ترخيص لإدارة المنشأة.

 

 

تحريات الاجهزة الامنية تمويل المشروعات الصغيرة محافظة القاهرة قسم شرطة الخليفة خطاب مزور قرض تجاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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