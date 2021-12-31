الجمعة 31 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفارة الأمريكية لدى الأردن تعلن شروط استخدام جواز السفر المنتهى

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية لدى الأردن

أعلنت السفارة الأمريكية لدى الأردن عن السماح للأمريكيين المنتهية جوازات سفرهم استخدامها للعودة إلى الولايات المتحدة مباشرة وحتى نهاية مارس 2022.

وقالت السفارة، إن شروط استخدام جواز السفر منتهي الصلاحية أن يكون حامله أمريكي، ويريد العودة من الخارج إلى الولايات المتحدة أو الأراضي التابعة لها مباشرة، أو أن يكون في عبور ترانزيت قصير المدة عبر دولة أجنبية على رحلة مباشرة إلى البلاد أو الأراضي التابعة لها.

وأضافت أن مدة الجواز منتهي الصلاحية يجب أن تكون في الأصل 10 سنوات، أو أن يكون عمر حامله 15 سنة أو أقل عند إصداره في حال كانت صلاحيته 5 سنوات.

وشددت على ضرورة أن يكون جواز السفر بحوزة صاحبه، وأن يكون غير تالف أو تم تغييره أو تعديله.

ولفتت إلى أن الوقت الحالي لإصدار جواز السفر في الولايات المتحدة قد يستغرق من 8 إلى 11 أسبوعًا، ويستطيع مقدمو الطلبات في الولايات المتحدة التقديم للخدمة العاجلة بدفع 60 دولارًا إضافية، كما يستطيعون التقديم إلى 1-2 يوم توصيل مقابل رسوم إضافية.

ولفتت إلى أن جوازات السفر المنتهية ومدتها كانت 10 سنوات بإمكان حامليها تجديدها عن طريق البريد بدلا من الحضور الشخصي.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم عن تسجيل 466 إصابة جديدة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" في المملكة.

و قال مسئول ملف كورونا في الأردن الدكتور عادل البلبيسي- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- إن الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصلت إلى لـ794 حالة، وهي مجموع الحالات التي قامت الوزارة بالإعلان عنها خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أي حالات يتم تأكيد إصابتها تباعًا وبكل شفافية.

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وائل لطفي

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