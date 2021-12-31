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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إرتفاع جديد فى سعر اليورو اليوم الجمعة 31-12-2021

اليورو
اليورو

عاود سعر اليورو اليوم الجمعة الموافق 31 /12/ 2021 الارتفاع عن مستوياته السابقة أمام الجنية المصري لدى جميع البنوك المصرية سواء للبيع أو الشراء، بينما استقرت أسعار معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية بنهاية الأسبوع الجاري.


سعر اليورو الجمعة 31-12-2021
تذبذب شراء سعر اليورو بين 17.67 جنيه - 17.73 جنيه بينما تراوح سعر البيع بين 17.84 - 17.90 جنيه، واحتفظ بنك الإسكندرية بأقل سعر شراء لليورو رغم ارتفاعه من 17.63 جنيه لـ 17.671 جنيه، ومن 17.831 جنيه لـ 17.902 جنيه  للبيع، كما تراجع سعر الشراء لدى البنك التجاري الدولي من 17.6551 جنيه لـ 17.6958 جنيه للشراء، ومن 17.8309 جنيه لـ 17.9018 جنيه للبيع.


ارتفع سعر الشراء لدى البنك المركزي المصري من 17.6880 جنيه لـ 17.7378 جنيه، ومن 17.7994 جنيه لـ 17.8495 جنيه للبيع، كما ارتفع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من  17.6325 جنيه لـ 17.6716 جنيه، ومن  17.8082 جنيه لـ 17.8791 جنيه للبيع، أما عن سعر اليورو "تحويل" فقد ارتفع أيضًا  من 17.6325 جنيه لـ 17.6716 جنيه للشراء، ومن 17.8082 جنيه لـ 17.8790 جنيه للبيع.


كما ارتفع سعر اليورو "بنكنوت"  لدى البنك الأهلي من 17.6325 جنيه لـ 17.6732 جنيه للشراء، ومن 17.8429 جنيه لـ 17.8791 جنيه للبيع، وارتفع أيضًا سعر اليورو "تحويل"  من 17.6325 جنيه لـ 17.6732 جنيه للشراء، ومن 17.8429 جنيه لـ 17.8791 جنيه للبيع.


يذكر أن أعضاء البنك المركزي الأوروبي قد توقعوا ارتفاع أسعار الفائدة في منطقة اليورو مطلع عام 2023، في حال ظل انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا ذا تأثير بسيط على الأسعار في الوقت الراهن، أما إذا كان التأثير أكبر، سيكون البنك المركزي الأوروبي جاهزا لتغيير سياسته بشكل أسرع عما هو مخطط حاليا.

اليورو عملات الجنيه المصري بنوك البنك المركزي الأوروبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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