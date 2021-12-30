الجمعة 31 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا تبحث تشديد الإجراءات بعد ظهور 14 إصابة بـ«أوميكرون»

رئيس الوزراء محمد
رئيس الوزراء محمد ولد بلال

دعت الحكومة الموريتانية، في ختام اجتماع ترأسه رئيس الوزراء محمد ولد بلال مساء الخميس، إلى الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، خاصة في الأماكن والفضاءات العمومية؛ لمواجهة انتشار كورونا، وذلك إثر إعلان وزارة الصحة عن تسجيل 14 إصابة بمتحور (أوميكرون).

جاء ذلك في بيان صدر في ختام الاجتماع، الذي تدارس مستجدات الحالة الوبائية في موريتانيا، والمؤشرات المتوفرة من تصاعد في الإصابات وازدياد في الحالات، التي تحتاج إلى التكفل الطبي، وذلك لكسر هذا المنحنى قبل أن يتفاقم.

ودعا الاجتماع إلى مضاعفة الجهود من أجل توعية المواطنين في البلاد، بخطورة الانتشار السريع لهذا الفيروس، والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية خاصة في الأماكن والفضاءات العمومية وتكثيف عمليات التشخيص التي تساعد في محاصرة الفيروس منذ البداية وتوسيع عمليات التطعيم لتشمل أكبر قدر من المواطنين.

وأكد الاجتماع أن التطعيم هو أفضل وسيلة للوقاية، مشددًا على ضرورة توفير التجهيزات والوسائل المادية والبشرية الضرورية على مستوى الهياكل الصحية لمعالجة المصابين، والتعامل الجدي مع هذه الموجة الجديدة من الوباء، التي ترغم كل يوم المزيد من دول العالم على تشديد الإجراءات على أولئك الذين لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية، خاصة منهم الذين لا يتوفرون على إفادات تلقيح.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة الموريتانية مساء اليوم، وصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 41 ألفا و154 حالة.

الحكومة الموريتانية وزارة الصحة أوميكرون كورونا مواجهة انتشار كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

سقوط سيارة إسعاف فى ترعة الإبراهيمية

احذروا.. الأرصاد: أمطار غزيرة على معظم المحافظات

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ و5 نصائح لمواجهتها

حالة الطقس غدًا فى القاهرة الجمعة 31 ديسمبر 2021 وخريطة سقوط الأمطار

الصحة: 871 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و32 حالة وفاة

أنغام: «كتبت تعهدا بعدم الزواج مرة أخرى.. وهذا موعد اعتزالي الغناء»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

لماذا لا أحب "تريكة"؟

مدحت بشاى

دراما الواقع وتكاليف الإصلاح

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

جبروت الرأى العام وخطورة العقل الجمعى

محمد العسيري

وما دام بنزرع.. يبقى هنصنّع

حسين دعسة

ملاكم بدرجة نائب.. هل تؤدي الفوضى السياسية إلى حل مجلس النواب الأردني؟

أسامة الشندويلى يكتب.. شكرًا فخامة الرئيس

الحسين عبدالرازق

رسائل السيد الرئيس

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول صحة إسرائيلى يوافق على جرعة معززة ثانية من لقاح كورونا

صحيفة عبرية: إسرائيل تُسجل أول إصابة بـ«فلورونا»

إسرائيل تتسلم شحنة أولى من عقار فايزر المضاد لـ«كوفيد-19»