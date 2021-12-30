جنوب إفريقيا ترفع حظر التجول المفروض منذ اكتشاف «أوميكرون»

أعلن مجلس الوزراء في جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، عن رفع حظر التجول الذي كان مفروضًا في البلاد من منتصف الليل وحتى الرابعة صباحًا.

وأضاف مجلس الوزراء في بيان- نقلته رويترز- أن القرار ينفذ على الفور مع اجتياز البلاد ذروة الموجة الرابعة من (كوفيد-19)، والتي هيمن عليها المتحور (أوميكرون).

ووفقًا للبيان، فإن متحور "أوميكرون" أشد عدوى بـ70 مرة من “دلتا”، وأدى إلى موجات جديدة ضخمة من العدوى، خاصة في دول أوروبية مثل بريطانيا وفرنسا، حيث تجاوز عدد الحالات 100 ألف حالة في اليوم.

ويشار إلى أن مسئولي الصحة في جنوب أفريقيا كشفوا الأسبوع الماضي، أن متحور "أوميكرون" الذي يثير الرعب في العالم منذ اكتشافه وحتى اللحظة، قد وصل إلى ذروته، في مؤشر وصفته "نيويورك تايمز"، بالباعث على الاطمئنان.

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات مسئولي الصحة في جنوب أفريقيا تشير إلى أن المتحور الجديد يبلغ أقصى مدى له في فترة قصيرة.

وعلى الرغم من أن عدوى "أوميكرون" تنتشر بسرعة كبيرة مقارنة بالمتحورات السابقة، إلا أنها تحدث مرضًا أقل شدة من “كوفيد 19”.

وشملت الدراسات الثلاثة التي أعلنت عنها جنوب أفريقيا عينات في كل من اسكتلندا وإنجلترا وجنوب إفريقيا، فيما ينتظر الباحثون الحصول على بيانات أوفى حتى يفهموا المتحور الجديد على نحو أفضل.

وذكر الباحثون أن متحور "أوميكرون" أدى إلى تراجع نسبة المصابين بفيروس كورونا الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى، فيما أوضحوا أن الأمر يتعلق بالنسبة وليس بالعدد.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق، إن المتحور الجديد الخاص بفيروس كورونا مثير للقلق، لافتًة إلى أن العالم قد يحتاج لأسابيع لفهم طبيعته.

وأضافت المنظمة أنها ستطالب الدول اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل مواجهة المتحور الجديد الذي بدأ بالانتشار حول العالم، مشددة على أنها ستشارك جميع الدول المعلومات المتوفرة عن متحور كورونا الجديد.

وكان عدد من العلماء توصلوا إلى اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا قالوا إنه يحتوي على بروتين يختلف جذريًا عن الفيروس الأصلي.

وأضافت الوكالة البريطانية أن المتحور الجديد هو التحدي الأهم الذي يواجه العالم الآن.

وحسب التقارير الإخبارية فإن أول ظهور للمتحور الجديد لكورونا “B.1.1.529 32”، والذي أطلق عليه العلماء اسم «بوتسوانا» في البداية كان في جنوب أفريقيا قبل أن يتم تسميته بمتحور “أوميكرون”.