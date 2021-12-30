الخميس 30 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بالإكراه فى القطامية

حبس
حبس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بحبس 3 عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لانتحالهم صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بالإكراه وحيازة مواد مخدرة بمنطقة القطامية بالقاهرة الجديدة. 

 كما طالبت  النيابة باستعجال التحريات الأمنية حول الواقعة والمتهمين، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التى شهدت وقائع السرقة .

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامى في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض  وانتحالهم صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بمنطقة القطامية .

ترجع الواقعة عندما ورد عدة بلاغات  لقسم شرطة القطامية تفيد بقيام 3 عاطلين بانتحال صفة ضباط شرطة وسرقتهم بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم واقتيادهم لقسم الشرطة وأقروا بإرتكاب وقائع السرقة وانتحالهم صفة ضباط شرطة بغرض السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.  

حبس نيابة سرقة إنتحال صفة ضباط الشرطة متهمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

سقوط سيارة إسعاف فى ترعة الإبراهيمية

احذروا.. الأرصاد: أمطار غزيرة على معظم المحافظات

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ و5 نصائح لمواجهتها

حالة الطقس غدًا فى القاهرة الجمعة 31 ديسمبر 2021 وخريطة سقوط الأمطار

عاشق جامد للإثارة.. كهربا يثير الجدل برسالة غامضة

محمد رمضان من سيوة: «هتعيش تندم على الماضي» (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

جبروت الرأى العام وخطورة العقل الجمعى

محمد العسيري

وما دام بنزرع.. يبقى هنصنّع

حسين دعسة

ملاكم بدرجة نائب.. هل تؤدي الفوضى السياسية إلى حل مجلس النواب الأردني؟

أسامة الشندويلى يكتب.. شكرًا فخامة الرئيس

الحسين عبدالرازق

رسائل السيد الرئيس

أحمد الصغير

علاقة رجال الدين بمجتمعاتهم!

د هند جاد

الحصان الأسمر 2022

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول صحة إسرائيلي يوافق على جرعة معززة ثانية من لقاح كورونا

صحيفة عبرية: إسرائيل تُسجل أول إصابة بـ«فلورونا»

إسرائيل تتسلم شحنة أولى من عقار فايزر المضاد لـ«كوفيد-19»