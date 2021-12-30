حبس المتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بالإكراه فى القطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بحبس 3 عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لانتحالهم صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بالإكراه وحيازة مواد مخدرة بمنطقة القطامية بالقاهرة الجديدة.

كما طالبت النيابة باستعجال التحريات الأمنية حول الواقعة والمتهمين، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التى شهدت وقائع السرقة .

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامى في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض وانتحالهم صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بمنطقة القطامية .

ترجع الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة القطامية تفيد بقيام 3 عاطلين بانتحال صفة ضباط شرطة وسرقتهم بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم واقتيادهم لقسم الشرطة وأقروا بإرتكاب وقائع السرقة وانتحالهم صفة ضباط شرطة بغرض السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.