الخميس 30 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بضبط المتهم فى واقعة الاعتداء على سيدة ضربًا وتصويرها بالوراق

النيابة العامة
النيابة العامة

ورد بلاغ إلى النيابة العامة من سيدة تشكو زوج شقيقتها لاعتدائه عليها سبًّا وضربًا محدثًا إصابات بها، وتزامنًا مع ذلك، رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع مصور للواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وسألت النيابة العامة المجني عليها فشهدت أن مردَّ فعل المتهم هو خلافات أسرية بين المتهم وشقيقتها، وأنه إذ صادفها حال سيرها بالطريق قصد استعراض قوته من ارتكاب فعله، وقدمت وحدة تخزين حول المقطع المذكور، كما أُرفق بالتحقيقات تقريرٌ طبي مُثبت لما لحق بها من إصابات.

وقد توصلت تحريات الشرطة لصحة الواقعة، فكلفتها النيابة العامة بضبط المتهم لاستجوابه فيما نُسب إليه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

تحقيقات النيابة العامة وحدة الرصد والتحليل مواقع التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي التعدي على سيدة ضرب ا وتصويرها بالوراق مكتب النائب العام التعدي على سيدة

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رسائل الصعيد

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