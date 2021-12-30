تقرير الطب الشرعي لتشريح جثة قتيل المقطم

حصلت "الدستور" على التقرير الذي قدمته مصلحة الطب الشرعي، عقب تشريح جثة شاب - قتيل المقطم - وأدان التقرير المتهمين بقتل الشاب، مشيرًا إلى أن وفاته حدثت بسبب طعنة من السلاح الأبيض المرسل بحرز النيابة والتي سددها المتهم للمجني عليه بيسار صدره ما تسبب في قطع غشاء التامور بالقلب وأدى للوفاة.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الإصابة الموصوفة والمشاهدة بيسار صدر المجني عليه بالكشف الظاهري هي إصابة طعنية حيوية حديثة حدثت من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب أيا كان نوعه كالسكين والمطواة أو ما في حكمهما وأنها جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفي تاریخ معاصر لتاريخ الواقعة ومن مثل المطواة المرسلة من النيابة العامة محل الحرز.

وأضاف أن الوفاة تعزى إلى الإصابة الطعنية بيسار الصدر وما نتج عنها من قطوع حادة بالتامور ونسيج عضلة القلب ونزيف دموي إصابي أدى إلى الوفاة.

وأحالت النيابة العامة، صاحب محل أجهزة كهربائية وآخران للمحاكمة أمام الجنايات في اتهامهم بقتل شاب وإصابة خاله بجروح بسبب خلاف على التأخير في إصلاح جهاز كهربائي - ماكينة لإعداد الطعام- "خلاط".

وبينت التحقيقات اتفق المجني عليه مع المتهم على إصلاح عطل نشب به، وعندما تأخر المتهم في التسليم عاتبه المجني عليه ونشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة استدعى كلا الطرفين أقارب له للتدخل لنصرته على الطرف الأخر ونتج عن المشاجرة قتيل ومصاب في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

بدأت تفاصيل قتل شاب في المقطم ببلاغ تلقاه قسم الشرطة بوقوع مشاجرة بين طرفين سيدة وبصحبتها نجلها محمود وشقيقها، وبين طرف ثان صاحب محل إصلاح أجهزة كهربائية وبصحبته آخرون.

وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى خاص، وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور وفحص البلاغ وألقت القبض على 3 من المتهمين وبحوزتهم الأسلحة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.