الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الحرية المصري» يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

حزب الحرية
حزب الحرية

بعث المهندس ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد.

وقال رئيس حزب الحرية المصرى فى نص البرقية: “بالأصالة عن نفسي، ونيابة عن قيادات وأعضاء حزب الحرية المصرى، يسعدنى أن أتقدم إلى فخامتكم بخالص التهانى، بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، داعيا الله عز وجل أن يعيد عليكم الأيام بالخير والسعادة، وأن يديم على مصرنا العزيزة نعمة الأمن والاستقرار، والتقدم والازدهار”.

وأضاف: "خلال العام الجديد، نحن على يقين أن مصر فى ظل قيادتكم الرشيدة، ستشهد طفرة تنموية كبيرة، ويتواصل العمل بعزيمة وإصرار فى  المشروعات القومية العملاقة لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وأن تكون مصر فى مقدمة الدول الكبرى فى العالم".

واختتم المهندس ممدوح محمد محمود برقية التهنئة قائلا: "ندعو الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم لتحقيق مستقبل مشرق لمصر والمصريين.. وكل عام وسيادتكم بخير".

حزب الحرية المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المهندس ممدوح محمد محمود العام الميلادي الجديد

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