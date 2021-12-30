الأساقفة الإثيوبيون يجددون دعوتهم لإحلال السلام فى أديس أبابا: الانتهاكات مفجعة

جدد الأساقفة الإثيوبيون دعوتهم لإحلال السلام في إثيوبيا ووقف الحرب التي دامت قرابة 13 شهرا في أقليم تيجراي شمال إثيوبيا وفقا لما نقله موقع "فاتيكان نيوز".

وأعلن مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في إثيوبيا (CBCE)، أنه سيجمع مليوني دولار أمريكي، بمساعدة شركاء الكنيسة والمؤسسات الكاثوليكية المحلية والمؤمنين الكاثوليك، لدعم الناس الذين يتحملون عواقب الحرب المستمرة والأزمات الأخرى في البلاد.

جاء هذا الإعلان في الرسالة النهائية للجمعية العامة التي عقدت قبل احتفالات عيد الميلاد في مركز"آباء مودجو كونسولاتا" الرعوي.

وركز الاجتماع على نزاع تيجراي الذي دخل عامه الثاني مؤخرًا وعلى استجابة الكنيسة للأزمة الإنسانية.

كما ناقش الأساقفة استمرار الحرب التي اندلعت في 4 نوفمبر 2020 ، بعد أن شن رئيس الوزراء الإثيوبي أهجومًا على جبهة تحرير شعب تيجراي و لكن القتال تصاعد إلى صراع واسع النطاق تشارك فيه الميليشيات العرقية وكذلك القوات المسلحة الإريترية ، مع ورود تقارير عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من الجانبين.

الفظائع "المفجعة"

ويتذكر الأساقفة الإثيوبيون في رسالتهم أنهم منذ بداية الحرب كانوا يصدرون بيانات تطالب جميع الفاعلين بفهم عواقبها ويحثون الأطراف على اختيار الحوار بدلاً من ذلك.

وجاء في رسالة الأساقفة: "دائمًا ما تجلب الحرب الخراب، والخسائر في الأرواح، وفقدان الممتلكات، وتفكك المجتمعات، والنزوح وما يتصل بذلك: الأزمات البشرية. إنه يجلب أزمة عاطفية واجتماعية واقتصادية إلى المجتمع وهذا ما يحدث في إثيوبيا.. لقد فقد الكثيرون حياتهم ، وتشرد الكثيرون ، وفقد الكثير منهم ممتلكاتهم ، وسُجن كثيرون ، وتعرضت العديد من الفتيات والنساء للاغتصاب ، وقد تأثر الانسجام الاجتماعي القائم بين الناس بشكل خطير. كثير من الناس يعيشون في خوف وعدم يقين "، يضيف الأساقفة ، واصفين الفظائع بأنها" مفجعة للقلوب "ومصدر حزن عظيم.

كما تسلط الرسالة الضوء أيضًا على مساهمة الكنيسة الكاثوليكية في معالجة الأزمة الإنسانية في إثيوبيا قائلة إن الكنيسة "ستستمر في تكثيف جهودها لأن رسالتها تدعوها إلى المعاناة مع الأشخاص الذين يعانون ويتشاركون الآلام وقلق الإنسانية". كجزء من هذا الجهد ، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن عزمه جمع 100،000،000 Eth. بير (2 مليون دولار أمريكي) لدعم الناس في الأزمة.