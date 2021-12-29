الإعلامى محمد الباز يكشف أهم كتاب ورواية فى 2021

كشف الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن أن أهم رواية قرأها خلال عام 2021 رواية "رابطة كارهى سليم العشى" للكاتب سامح الجباس، والصادرة مؤخرًا عن دار العين للنشر.

وتدور رواية "رابطة كارهى سليم العشى" فى الأربعينيات من القرن الماضى حيث شغل سليم العشى الشهير باسم (الدكتور داهش) الأوساط اللبنانية ثم العربية كساحر ومؤلف وفيلسوف غامض، وفى عام 1942 ضجت الأوساط اللبنانية بإعلان الدكتور داهش مبادئ العقيدة الداهشية وأنه نبى القرن العشرين.

تتناول الرواية حياة الدكتور داهش، فمنذ ولادته عام 1919 وأثارت شخصية الدكتور داهش الخوف والغموض ليس فقط فى لبنان – خاصة – ولكن امتد تأثيره إلى بلاد أخرى، ولكن لا أحد استطاع فك غموض هذه الشخصية التى ما زال لها أتباع ومتحف خاص فى نيويورك.

وقضى سامح الجباس ثلاث سنوات فى البحث والعمل والتنقل عن كثير من الأسرار المتعلقة بكبار الشخصيات الأدبية والفنية المصرية، والرواية هي الأولى عربيًا التى تحاول أن تكشف أسرار الدكتور داهش الذى ما زال حتى اليوم يثير الخوف والجدل والغموض حول شخصيته على الرغم من مرور أكثر من 37 عامًا على وفاته.

عبدالمتعال عبدالوهاب أحمد عبدالهادي الصعيدي عالم لغوي من علماء الأزهر الشريف وعضو مجمع اللغة العربية وواحد من أصحاب الفكر التجديدي بالأزهر ومن المنادين بالمنهج الإصلاحي في التعليم والفكر والتجديد الديني.

وعن أهم كتاب قرأه فى العام الجارى، قال إن كتابًا مجهولًا لعبدالمتعال الصعيدى اسمه "من أين نبدأ؟"؛ وهو كتاب دخل به فى المعركة التى دارت بين خالد محمد خالد ومحمد الغزالى؛ وذلك عندما قام الأول بعمل كتاب "من هنا نبدأ"، والتانى عمل كتاب "من هنا نعلم" فأصدر الصعيدى كتابه ليشارك فى الحوار فى المعركة حول إصلاح الخطاب الدينى.