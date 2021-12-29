غدًًا.. تعطيل الدراسة بمحافظة الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدًا الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلابًا ومعلمين) بنطاق المحافظة وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5% وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية غدًا الخميس 30 ديسمبر.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وفى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد، وانتشار السيارات اعتبارًا من الإثنين الماضي، ولحين إنهاء حالة عدم الاستقرار.

يأتي ذلك طبقًا لما ورد من هيئة الأرصاد الجوية، حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا وشديد البرودة مساءً وأن تشهد السواحل الشمالية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على فترات متقطعة.

كما أكد رئيس شركة الصرف الصحي على استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع ومتابعة مناسيب المصارف والاستعداد للتعامل مع أي تجمعات تحدث نتيجة الأمطار المتوقعة.

فيما رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى والطوارئ طوال أيام النوة، والطقس المتقلب.