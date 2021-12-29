الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكشف تفاصيل فيديو ضرب طفلين داخل سيارة أجرة

الامن
الامن

كشفت  أجهزة الأمن، الأربعاء، عن ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على طفلين داخل سيارة أجرة.

وتبين تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى ونقله على أحد المواقع الإخبارية متضمناً قيام إحدى السيدات بتصوير سيارة أجرة بداخلها شخصان وبرفقتهما طفلين، وقيام أحدهما بالتعدى بالضرب على الطفلين بعصا خشبية. 

وبتقنين الإجراءات واستخدام الوسائل الفنية الحديثة أمكن تحديد خط سير السيارة الأجرة المشار إليها، وباستدعاء مالكها وسؤاله أقر بأن السيارة فى حيازة شخص آخر يعمل عليها، وباستدعاء الأخير أقر بأنه كان يقوم بتوصيل أحد الأشخاص ونجليه إلى أحد الأماكن بالجيزة، وقيام والد الطفلين بالتعدى عليهما "بلفافة ورقية" وليست عصا خشبية.

تم إتخاذ الإجراءات اللازمة.

وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي تعدي بالضرب كشف ملابسات جهود أجهزة وزارة الداخلية أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو

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