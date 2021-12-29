الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القدر ينقذ أسرة انقلبت بهم سيارة في مطروح من الموت

حادث
حادث

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، مقيمين في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، عند الكيلو 22 على طريق مطروح – الإسكندرية، شرقي مدخل مدينة مرسى مطروح.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى مطروح العام، لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

ضمت أسماء المصابين كلا من صابرين جبريل جاد محمد "45 سنة" مصابة بجرح قطعي بالرأس طوله حوالي 3 سم وكدمة شديدة بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة يالجسم، رمضان إبراهيم المنشاوي "52 سنة" مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفاطمة رمضان المنشاوي "5 سنوات" مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومحمود رمضان المنشاوي " 7سنوات" مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم من محافظة البحيرة، ووصفت حالاتهم بالمستقرة.

يذكر أن غرفة عمليات مرفق الإسعاف، قد تلقت بلاغاً بوقوع انقلاب سيارة ملاكي، فجرى الدفع بسيارات إسعاف، لإخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى مطروح العام، كما تم إجراء معاينات الشرطة التي انتقلت لمكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

سيارات الإسعاف غرفة عمليات النيابة العامة محافظة البحيرة تحرير الإسعافات مستشفى مطروح العام حادث انقلاب حادث انقلاب سيارة انقلاب سيارة ملاكى

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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