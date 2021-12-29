بعد رحيله اليوم.. 5 لوحات للفنان عفت حسني تجسد الحياة الشعبية

جسد الفنان التشكيلي عفت حسني الذي رحل ظهر اليوم بعد صراع مع المرض، الحياة الشعبية بكافة ملامحها في لوحاته سواء في شكل الحياة والملابس والنساء والاحتفالات وجاءت لوحاته مزيجا نابضًا بالألوان الحارة للتعبير عن زخم الحياة وطزاجتها في المناطق الشعبية.

ولد "عفت" في 20 يوليو 1942 بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، وحصل على بكالوريوس الفنون التطبيقية قسم زخرفة سنة 1963، وفور تخرجه عمل بمجلة بناء الوطن لمدة خمس سنوات. ثم التحق بالعمل كرسام ومخرج فني بمجلة الإذاعة والتلفزيون التي كانت تابعة لوزارة الثقافة وقتئذٍ.

وكان الفنان الراحل قد تحدث عن دور المرأة في لوحاته في حوار مع سهام سالم المرأة لها دور مهم كعنصر تشكيلي وكرمز جمالي وانساني وايضا هناك رموز اخرى كالزهرة والتفاحة والحصان والديك والسمكة هي الرموز والمفردات التي استلهمها في اعمالي هي رموز ممتدة من الفن المصري القديم الى الفن الشعبي فانا انظر الى الديك على انه رمز ليوم جديد وحياة جديدة، وحتى عندما اردت ان اعبر عن الثورة، وكيف انني انتظر يوما جديدا فرسمت الديك وفي ذيله لمسات من الوان علم مصر الاحمر والابيض والاسود.

قدم الفنان ملحمة فنية اتخذت من الموروث الثقافى القبطى والشعبى، أيضا قدم الفنان ملحمة فنية يضعنا فى حالة من الحلم والخيال، وما يميز تجربته الإبداعية انها إنسانية، حيث لعبت الألوان دورا مؤثرا فى معالجته اللونية الخاصة بالفنان لنقف من خلال هذه الأعمال مجموعة من الاستنتاجات المضيئة فى هذه التجربة الفنية ،وأما الألوان والعناصر التشكيلية الأخرى فقد جاءت مفعمة بطاقة روحية وحسية سريعة الوصول إلى المتلقى وجاءت رؤيته لتكوينات بانورامية منسجمة فيما بينها من علاقات تشكيلة . أسلوب عفت حسنى يمتاز بالتفرد والخصوصية رغم أنه يروح ويجىء ويمزج بين (السريالية) و (الآنوفو)

وكان الفنان الراحل قد تحدث عن دور المرأة في لوحاته في حوار مع سهام سالم المرأة لها دور مهم كعنصر تشكيلي وكرمز جمالي وانساني وايضا هناك رموز أخرى كالزهرة والتفاحة والحصان والديك والسمكة هي الرموز والمفردات التي استلهمها في أعمالي هي رموز ممتدة من الفن المصري القديم إلى الفن الشعبي فانا انظر الى الديك على أنه رمز ليوم جديد وحياة جديدة، وحتى عندما أردت ان اعبر عن الثورة، وكيف انني انتظر يوما جديدا فرسمت الديك وفي ذيله لمسات من ألوان علم مصر الأحمر والأبيض والأسود.

عفت حسني