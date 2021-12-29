موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 وبداية الترم الثاني 2022

موعد بداية الترم الثاني 2022 من التساؤلات التي تصاعدت للقائمة الرئيسة عبر محرك البحث العالمي جوجل مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول وإجازة منتصف العام الدراسي 2021 -2022.

موعد بداية الترم الثاني 2022

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية إجراء الامتحانات في ظل كورونا وموعد امتحانات الثانوية العامة وموعد اعلان النتيجة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 19 فبراير المقبل عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي (2021-2022) في يوم الخميس 17 فبراير حيث يستمر لمدة 97 يوما دراسة فعلية وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي التي اعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل انطلاق العام الدراسي في 9 أكتوبر الماضي.

ونفت الوزارة كافة الشائعات التي روجها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تعطيل الدراسة بسبب فيروس كورونا وظهور المتحور الجديد أوميكرون عقب إعلان وزارة الصحة والسكان والذي يعد السلالة الأصعب على الإطلاق في الإصابة بمختلف دول العالم.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية التي تحكم سير الدراسة خلال العام الحالي (2021-2022) والتي خصصت الفترة من 15 يناير – 3 فبراير لامتحانات الفصل الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية والذي استمر الدراسة الفعلية به قرابة مدة 93 يومًا.

وتم الانتهاء بالفعل من شرح كافة المناهج الدراسية لجميع المواد وبدأ بالفعل المراجعة وتدريب الطلاب على الأسئلة من خلال منصة بنك المعرفة التي أطلقتها الوزارة قبل الخضوع للامتحانات تخفيف من توتر الطلاب قبل الامتحانات.

فيما تبدأ إجازة منتصف العام يوم 5 فبراير وتستمر لمدة 15 يوما ليتمكن الطلاب من ممارسة أنشطة مختلفة أو رياضة قبل بداية الفصل الدراسي الثاني لاستعادة نشاطهم وتركيزهم في الدراسة.

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موعد امتحانات طلاب الثانوية العامة 2022

يتساءل أولياء الأمور عن موعد بداية الترم الثاني 2022 موعد امتحانات طلاب الثانوية العامة والتي تجرى وسط إجراءات احترازية صارمة وفقا لخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يوم 11 يونيو المقبل فيما يتم إعلان النتيجة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية أواخر شهر يوليو 2022.