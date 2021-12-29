الأمم المتحدة: نمو مستمر للتطوع في مصر.. ودوره أساسي بـ«حياة كريمة»  

قالت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، إن اليوم الدولي للمتطوعين يعد مناسبة لتكريم العمل الذي يقوم به المتطوعون المساهمون الأساسيون فى السلم والتنمية فى العالم، مشيرة إلى أن التطوع فى مصر ينمو باستمرار وظهر هذا بوضوح خلال أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث تمكن المتطوعون من مساعدة الفئات المهمشة والضعيفة الذين تأثروا بالأزمة، متوقعة أن يستمر دور التطوع فى مصر نتيجة التعديلات التى أجريت على قانون ممارسة العمل الأهلى والذى منح دورًا أكبر للمتطوعين.

وأضافت بانوفا أن البرامج الأساسية الوطنية المصرية تعطي أولوية كبيرة للمتطوعين للمشاركة فيها وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى تشهد مشاركة كبيرة من المتطوعين المصريين ويلعبون فيها دورًا أساسيًا، مشددة على أن الأمم المتحدة تهدف أن يكون التطوع جزء أساسي من الاستراتيجيات الوطنية للدول، معتبرة أن احتفالية هذا اليوم تعد فرصة للتعبير عن جهود الأمم المتحدة بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيس برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، وكذلك مرور عشرين عامًا على إطلاق الأمين العام للأمم المتحدة عام 2001 العام الدولي للمتطوعين.

من جانبها، وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رسالة لشباب مصر المستنير قائلة: « دعونا نستثمر في التطوع.. وأن تعتبره حسابا للإدخار طيلة العمر.. نضع فيه أعمالنا وأفكارنا وخدمتنا للمجتمع.. يكبر الاستثمار ويزدهرفي المجتمع.. ثم حين نكبر نستفد منه حين نحتاج نحن إلى مساعدة.. فيستثمر غيرنا فينا.. ويكبر استثماره في العمل لأجلنا.. يكبر حسابه من الخير.. ثم يحتاج إلى غيره.. فتمر الدنيا بين مستثمرين في الخير.. مستثمرين بأنفسهم ووقتهم وحياتهم.. لأنفسهم ووقتهم وحياتهم.. فاستبقوا الخيرات من أجلكم قبل غيركم».

جاء ذلك خلال احتفالية «اليوم الدولي للتطوع» التى أقيمت فى المتحف القومي للحضارة المصرية تحت شعار«نتطوع من أجل مستقبلنا المشترك»، بحضور إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، وندى نجا ممثل الأمم المتحدة للسكان فى مصر، والدكتورة هبة وفا ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر.

وشهدت الاحتفالية إعلان الفائزين بالجائزة الوطنية للتطوع للعام الحالى 2021 ، والتى تقدم لها 206 من المتطوعين، حيث كان موضوعها الرئيسي «الجهود التطوعية الوطنية للحد من آثار جائحة فيروس كورونا»، وفاز بها ستة متطوعين وهم «أحمد بهي مؤسسة صناع الحياة، وياسمين شحاته الوطنية للموارد البشرية، ومايسة حسن من حملة مواجهة كورونا، وأحمد ممدوح الاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصري، ورضوي جمال المهدي،وإبراهيم النوبي،وجمعية الشباب للتنمية الشاملة».

واختتمت الاحتفالية بحفل غنائي شارك فيه الفنان الكبير هشام عباس محتفلًا باليوم الدولي للمتطوعين.