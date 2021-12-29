الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«ذكريات وحكايات» هانم الإعلام المصرى..عزة الأتربي صاحبة «نادى رجال الأعمال»

عزة الاتربي
عزة الاتربي

 

خيمت حالة من الحزن علي الوسط الإعلامي لوفاة الإذاعية الكبيرة عزة الاتربي  عن عمر 74 عاما، وأعلن أحد أقاربها أن صلاه الجنازة ستكون بعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.

 التحقت الراحلة للعمل فى ماسبيرو عن طريق القوى العاملة، فهى إحدى هوانم عائلة الإتربى أشهر عائلات المبنى العريق، شقيقة الإعلاميتين سهير وسامية الاتربي.

“نشأتها” 

نشأت عزة الاتربي فى المنصورة، فهى مواليد فبراير 1947، كان والدها يعمل طبيبا فى قرية أخطاب، ثم  أننقل إلى القاهرة، وحصلت على الثانوية العامة بمدرسة الأورمان بالدقى، لتلتحق بكلية الآداب قسم الاجتماع عام 1967

أشهر برامجها

قدمت عزة الاتربي برامج شهيرة لاقت اعجاب الكثيرين منها "ذكريات وحكايات، ونادى رجال الأعمال، ومرحبا".

“مناصبها” 

تولت مديرة إدارة مذيعات الربط ، إدارة منوعات القناه الثانية ثم رئاستها للقناة الثانية فالأولى، قبل أن تختتم المشوار باختيارها نائبا لرئيس التليفزيون للتراث.

“الوطنية للإعلام” تنعى  

قالت الهيئة الوطنية للإعلام: الراحلة تعد من رواد الإعلام المصري الذين أثروا العمل الإعلامي بإبداعاتهم من خلال برامجها المتميزة الهادفه التى قدمتها على شاشة التليفزيون وكان يتابعها الملايين، كما بذلت جهودا كبيرة خلال توليها العديد من المناصب القيادية في التليفزيون المصري.

قال المجلس القومي للمرأة: استطاعت الراحلة خلال مسيرتها المهنية أن تسجل علامات بارزه في تاريخ الإعلام العربي، من خلال برامجها المتميزة على شاشة التليفزيون، كما تركت أثرًا ملموساً ونجاحات متعددة خلال توليها لعدد من المناصب.

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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